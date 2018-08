Fabrizio Corona e Nina Moric, il messaggio che entusiasma i fan: "Family First"

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la modella croata Nina Moric sono ritornati alla ribalta della cronaca per un recente video pubblicato sui rispettivi profili nei più importanti social network di condivisione, dove, insieme, lanciano un importante messaggio che, se da un lato ha fatto infiammare il web, dall’altro ha riacceso la speranza dei fan della coppia per un loro possibile futuro ritorno insieme.

Il percorso di riabilitazione che sta seguendo il controverso manager milanese – figlio del noto giornalista Vittorio Corona – passa anche attraverso l’accettazione del suo doloroso passato, fatto anche di forti liti ed infinite incomprensioni e ripicche con l’ex moglie Nina Moric che, con grande sorpresa e stupore di tutti, è rientrata nella vita di Corona, per il bene del figlio Carlos.

Nina e Fabrizio lanciano un nuovo importante messaggio

Archiviata da poche settimane l’importante relazione avuta con la cantante del gruppo “Le Donatella” Silvia Provvedi – futura concorrente insieme alla gemella GIulia della prossima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3” – Fabrizio sta trascorrendo qualche giorno di vacanza – previa espressa autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza di Milano – in Puglia, insieme al figlio Carlos Maria.

Negli ultimi giorni ad aggiungersi ai due è stata proprio la mamma del piccolo Carlos Maria, Nina, che a causa di varie vicende non ha la custodia del figlio, che vive con la nonna Gabriella Corona. Nelle ultime ore Fabrizio e Nina hanno girato un nuovo video dalla villa di Corona in Puglia, che li ritrae a bordo piscina, mentre fanno delle importanti dichiarazioni.

“Abbiamo fatto questi giorni belli e felici insieme” – dice l’ex re dei paparazzi per poi proseguire – “per nostro figlio che è l’unica cosa che conta nella vita nonostante problematiche e discussioni del passato“. Parole belle ed importanti, che lasciano trapelare i risultati di un percorso di riabilitazione di Corona che sta funzionando, ma anche di una grande trasformazione di Nina.

Il messaggio congiunto di Fabrizio e Nina – che gli sta avvinghiata al collo e lo guarda con occhi di “brace” – prosegue: “Credo che sia la volta buona, si ricomincia per il nostro cucciolotto” per poi concludere con “prima la famiglia” mentre Nina gli fa eco con un: “Family first“.