Fabrizio Corona, dichiarazione choc: “Voglio morire come in un film, facendo l’amore"

Il popolare ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, continua a far parlare di sè. Di qualsiasi argomento si tratti, delle sue relazioni sentimentali o degli scandali di cui si rende protagonista, il conosciuto fotografo è sempre sotto i riflettori. Durante una recente intervista rilasciata a “Leggo”, Fabrizio Corona si è concentrato sul suo ultimo libro, intitolato “Non mi avete fatto niente”, pubblicato nel 2019, e all’interno del quale si parla degli anni travagliati della sua vita.

In particolare, Fabrizio Corona durante la sua intervista a “Leggo”, ha focalizzato l’attenzione sul tema della morte, rilasciando delle dichiarazioni molto particolari. L’ex paparazzo ha infatti dichiarato di non temere la morte, ma che desidera che questa avvenga, un giorno, in maniera decisamente insolita.

“Sono molto contento della mia vita, non è che mi senta pronto per morire, ma ho dato tanto, c’è anche la battuta di non voler uscire di scena come tutti gli altri. Voglio andar via nel modo più giusto, come in un film, in un incidente, facendo l’amore” – ha dichiarato ai giornalisti.

Fabrizio Corona ha inoltre dichiarato di sentirsi un “infelice di professione”, ma che fin da quando era solo un bambino, sognava di diventare quello che è oggi. Durante l’intervista, l’ex fotografo ha anche parlato della sua vita sentimentale, porgendo l’attenzione su quello che è il suo rapporto particolare con Belen Rodriguez, la famosa showgirl argentina con la quale è stato legato parecchi anni fa.

Corona ha infatti raccontato che durante la sua vita ha avuto parecchie donne, molte delle quali non può rivelare il nome, poichè si tratta di persone famose nel mondo della finanza, della tv e della moda. Ha rivelato infatti che non può fare il nome di alcune persone, perchè rischierebbe una denuncia da parte loro. Tuttavia, nel suo cuore c’è sempre Belen Rodriguez, che ha più volte definito come il suo grande amore.