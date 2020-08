Fabrizio corona contro tutti: l’ex paparazzo contro Fedez, i Damellis e molti altri

Non la manda di certo a dire il famoso e controverso ex paparazzo, Fabrizio Corona. L’uomo infatti, ha sempre dimostrato di non avere per nulla peli sulla lingua (lo dimostrò anche quella volta che iniziò una lite con Ilary Blasi). Questa volta l’ex di Nina Moric, si scaglia con tutta una serie di personaggi famosi, grazie a una lunga e corposa intervista, concessa al settimanale “Chi“.

Prima di entrare nel vivo delle sue dichiarazioni però, Corona vuole effettuare una doverosa premessa, affermando: “Ci sono 4 fenomeni che si sono creati dal nulla: Raz Degan, Fabrizio Corona, Belen e Chiara Ferragni. E la Ferragni non perché abbia un talento o perché mostri una bellezza particolare, ma perché è la ragazza della porta accanto, che ce l’ha fatta“.

Detto ciò, Fabrizio ha poi iniziato a scagliarsi contro il marito della Ferragni, Fedez, ma anche contro la coppia composta da Giulia De Lellis e Andrea Damante (di cui di recente si apprende che stanno attraversando un periodo di crisi, confermato dallo stesso Andrea).

Corona esordisce dicendo: “Perché non conta tanto il talento? Semplicemente perché è fine a se stesso, non crea connessioni. Oggi il più grande cantante italiano è Brunori sas, ma per strada non lo riconosce nessuno. Achille Lauro, invece, lo riconoscono tutti perché ha utilizzato perfettamente gli strumenti del mondo di oggi per mettere in piedi una grandissima operazione commerciale“, continuando poi con Fedez, affermando che è un cantante senza alcun contenuto.

Fabrizio infatti aggiunge che basta ricordarsi di Fedez 5 anni fa e vederlo adesso, senza sua moglie Chiara e suo figlio, oggi di certo non avrebbe raggiunto la popolarità che ha. Si passa poi ai Damellis, affermando: “devono tutto a Uomini e Donne e al GF Vip e, l’unica cosa che fa parlare di loro è il ‘tira e molla’ che fanno di continuo“.

L’intervista continua con alcune rivelazioni sulle sue relazioni amorose. Valerio Palmieri infatti chiede se le donne avute in passato, le avesse davvero amate. Fabrizio non risponde in maniera precisa, ma tenta di essere quanto più generico possibile: “Non ho mai capito se le amassi veramente perché, nella mia visione malata, erano lo strumento che mi permetteva di diventare più famoso. Così è stato con Nina e così è stato con Belen“.

Non si è fatta attendere poi la risposta della diretta interessa, la mamma di suo figlio Carlos, Nina Moric, dove replica su Instagram: “la verità è che lui non ama nemmeno se stesso. Ecco perché non riesce mai ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace per lui, alla fine è un uomo solo“.