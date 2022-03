Fabrizio Corona contro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: "Sono due ebeti, dureranno massimo 3 mesi"

Durante la sua recente intervista a “Verissimo“, Sophie Codegoni ha parlato tra le tante cose del suo rapporto con Fabrizio Corona. L’ex volto di “Uomini e Donne” ammette di dover ringraziare l’ex Re dei paparazzi per aver consentito alla sua carriera di prendere il volo, sottolineando però che ora è il momento di voltare pagina.

Sophie si dichiara molto delusa dagli ultimi comportamenti tenuti da Corona, e dagli attacchi lanciati nei confronti del suo fidanzato Alessandro Basciano: “A oggi ci sono frecciatine social e tentativi di sminuire noi come coppia. È stata una grandissima delusione, non mi interessa minimamente parlare con lui e nemmeno di lui perché è quello che vuole”.

Lo stesso Basciano tra l’altro dichiara di fidarsi poco di Fabrizio Corona perché, dopo aver avuto una conversazione privata insieme a lui: “Lui cercava di sminuire la mia immagine. Quando ci siamo incontrati fuori dalle telecamere mi ha svelato che si trattava solo di hype”.

L’attacco di Fabrizio Corona a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Intanto sui social network Corona continua con il suo show, e con una storia ove pubblica la foto di Sophie e Alessandro negli studi di “Verissimo”, lancia un duro attacco sia alla coppia che alla famiglia della ragazza: “Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini? I loro contenuti sono l’espressione del mondo social, e la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram. Durata: 3 mesi“.

L’attacco di Fabrizio Corona non è banale, e per molti può essere derivato da una sorta di gelosia provata da parte sua nei confronti di Sophie. Difatti, in una intervista rilasciata al settimanale “Chi Magazine”, ha affermato di essere pronto ad aspettare la ragazza dopo l’avventura al “GF Vip”, sottolineando che Alessandro non è il suo prototipo di uomo ideale.