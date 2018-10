Fabrizio Corona contro Ilary Blasi: "A caciottara!"

Fabrizio Corona ancora una volta non vuole restare in silenzio ma anzi, deciso più che mai, lancia una frecciatina alla conduttrice del Grande Fratello Vip 3 Ilary Blasi. Durante la puntata di lunedì scorso 8 ottobre 2018, la Blasi aveva confortato la concorrente Silvia Provvedi mentre in lacrime ricordava la sua storia ormai finita con Fabrizio Corona.

Non contento, l’ex re dei paparazzi, ha voluto postare sul suo profilo Instagram un video della “frecciatina” che Ilary Blasi ha osato rivolgergli durante la puntata difendendo la gemella della Donatella’s: “Sei talmente giovane, hai tutta la vita davanti, quando ti riguarderai indietro magari canterai la canzone ‘Viva la libertà’ come faceva l’amico tuo”, aveva infatti chiosato la conduttrice romana.

Oggi Corona, ha voluto replicare con parole molto pesanti e alquanto offensive nei confronti della signora Totti: “Canti la canzone come faceva er tuo amico!!! Ao me capisci a caciottara!!!! Ao te lo dico io!!! Fidate bella!!! Io ciò esperienza” ha infatti tuonato Corona prendendo così in giro l‘accento romano usato spesso dalla Blasi.

Molti sono stati gli utenti che hanno commentare questo attacco scagliandosi in parte contro Corona e il suo atteggiamento spesso sbagliato e offensivo. “Ilary blasi ti ha distrutto e non sai manco come rispondere” ha scritto infatti un utente mentre un altro lo rimprovera “Si. Ma perché prendi in giro i Romani? Piuttosto imparate a scrivelo. Che non sei bono” considerando infatti il fatto che Corona è di Milano e non di Roma.

Silvia Provvedi dal canto suo aveva dichiarato di non volerne più sapere di Fabrizio Corona e di aver sofferto tantissimo per lui. L’ex re dei paparazzi invece, sembra essere rimasto sulla sua idea, preferendo prendere in giro Ilary Blasi piuttosto che spendere belle parole per la sua ex fidanzata ferita ma soprattutto considerata come un amore di passaggio.