Fabrizio Corona confessa: "Asia Argento viene a casa mia e dorme con me ogni 15 giorni"

Sembrava che fosse finita nel peggiore dei modi tra il re dei paparazzi, Fabrizio Corona e l’attrice Asia Argento. Almeno era quello che inizialmente è sembrato. Dopo quella storia amorosa durata pochi mesi tra i due, alla fine avevano deciso di rompere il rapporto, senza risparmiarsi in frasi rancorose che si erano dedicati in maniera vicendevole.

E pure sembra che le cose oggi siano cambiate radicalmente, tanto che lo stesso Corona ha confessato di recente che non solo continua a sentire la sua ex, ma addirittura sembra che Asia raggiunga sistematicamente ogni 15 giorni il re dei paparazzi a casa sua, e pare che dormano anche insieme.

La confessione di Corona e il matrimonio di Asia

Ecco infatti quanto dichiarato dallo stesso Fabrizio a “Novella2000” a proposito di questo affiatamento amoroso ritrovato con la Argento: “Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me“. Al momento non è ancora dato sapere se questo rapporto sia la diretta traduzione di un amore ritrovato oppure è solo un momento passeggero.

Il paparazzo ha poi continuato: “Non siamo fidanzati. Alla mia età, a quasi 50 anni […] accetti quello che arriva. Io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere. Diciamo che siamo amici con turbamento“.

A questo punto sono stati in molti a chiedere che fine abbia fatto allora quel matrimonio di Fabrizio con Lia Del Grosso, la cui data sarebbe stata annunciata proprio a febbraio. In merito alla questione Corona preferisce non esprimersi, facendo focalizzare l’attenzione della cronaca rosa su quella foto da poco postata che ritrae il paparazzo insieme alla Argento. Non resta a questo punto che attendere, per scoprire se il rapporto con l’attrice durerà e soprattutto se ritornerà in auge questo fantomatico matrimonio di Corona.