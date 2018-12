Fabrizio Corona: "Con la nostra storia Asia Argento ha guadagnato 50 mila euro"

Il 17 dicembre, in tutte le edicole, è uscito “The King” il giornale online che prende il nome da “King“, il mensile che il padre di Fabrizio Corona, Vittorio diresse negli anni ’90. Ai tempi è stata una delle riviste più innovative grazie ai temi trattati, ed è stato in grado di rompere molti schemi editoriali tipici del periodo.

Approfittando di questo numero, Fabrizio Corona ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. In seguito a un periodo di silenzio durato all’incirca tre settimane, l’ex “Re dei paparazzi” decide di dire la sua sulla storia d’amore vissuta con Asia Argento, dichiarando che tra i due non c’era nessun “contratto”.

Le parole di Fabrizio Corona

Il direttore non nasconde che tra lui ed Asia ci sia stata una forte attrazione. Tuttavia, la figlia di Dario Argento non avrebbe apprezzato tutte le notizie di gossip che uscivano su di loro, e per questo il tutto si è incrinato: “Con Asia c’è stato qualcosa, un’intesa sessuale pazzesca. Forse sarebbe potuta andare avanti ma lei non ha retto e mi ha mollato”.

La frecciatina di Fabrizio Corona nei confronti di Asia Argento comunque non si fa attendere: “Ci sono rimasto male quando ha parlato di giostra. Su quella giostra lei ci è salita volontariamente. Per parlare della nostra storia ha fatto tre ospitate in tv, ha preso gettoni per oltre 50 mila euro. Lei sulla giostra ci è salita, si è divertita e ci ha pure guadagnato”.

Infine, ha pubblicato alcuni screenshot degli ultimi messaggi scambiati con Asia Argento. Da questa immagine si può leggere come l’attrice, per chiudere la loro conoscenza, decide di mandargli un video del cantautore Piero Ciampi e gli suggerisce di ascoltare dal minuto 1:30. Nel testo viene utilizzata, in più di una circostanza, la parola “Vaff……”.