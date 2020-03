Fabrizio Corona compie gli anni e festeggia con Nina Moric

Fabrizio Corona ha compiuto 46 anni e per l’occasione ha festeggiato insieme alla sua ex moglie, Nina Moric e al loro figlio, Carlos Maria. Fabrizio è noto al pubblico soprattutto per essere l’ex re dei paparazzi, per la sua vita eccentrica e i suoi precedenti penali che lo portano ad entrare e uscire dal carcere, difatti in questo momento è agli arresti domiciliari nella sua casa milanese.

Il matrimonio poi naufragato tra Corona e la modella ceca Nina Moric, ha portato alla nascita di Carlos Maria -che oggi è ormai un ragazzo- e ad un rapporto tra i due ex coniugi fatto di amore e odio, difatti i due ora sono in armonia, ora litigano e si accusano. Attualmente il mare è calmo, segno di una ritrovata intesa familiare per il bene di tutte le parti coinvolte.

E così complice la quarantena forzata, che per Corona non è affatto un problema data la pena che sta scontando in casa, Fabrizio ha festeggiato il suo quarantaseiesimo compleanno con Nina e Carlos Maria. Sul profilo Instagram di Corona è stato pubblicato un video che testimoniano il momento, Fabrizio – a torso nudo – e Nina che ballano avvinghiati, poi la torta di compleanno e tutti pronti per spegnere la candelina ed esprimere il desiderio.

Il messaggio che segue il video è eloquente, difatti Corona ha scritto: “C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio“. Che tra i due ex sia tornato il sereno da un punto di vista sentimentale e siano tornati ad essere una coppia? Cosa bolle realmente in pentola?

I due non hanno mai né smentito né ammesso il gossip che serpeggia, l’unica certezza è una ritrovata armonia familiare dopo tante guerre, sofferenza e dolore. Un equilibrio fondamentale per il bene di tutti, Carlos Maria in primis. Nina Moric dopo la burrasca delle ultime settimane che l’ha vista coinvolta in uno scontro infuocato con il suo ex compagno Luigi Mario Favoloso, è tornata a sorridere al fianco di Fabrizio Corona.