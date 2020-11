Fabrizio Corona, compensi da capogiro dalla D’Urso e Signorini. Su Belen: "E’ tonta, De Martino chiama i fotografi"

Un’intervista, quella di Fabrizio Corona a “Vanity Fair“, che promette scintille. Ogni volta che compare il nome dell’ex re dei paparazzi ci si deve aspettare di tutto e di più. Anche in questa occasione Corona non delude e porta alla luce avvenimenti inediti su persone che, in qualche modo, lo hanno accompagnato nella sua vita non certo semplice.

Corona non fa sconti nemmeno alla stessa rivista “Vanity Fair” criticando la copertina che vedeva la Incontrada troneggiare sullo slogan contro il contro il body shaming: “Che cosa c’entra con il tema del body shaming? Lei è una f*ga lì sopra e cavalca un tema d’attualità” per poi passare a parlare della scelta dei Ferragnez di rendere social la loro vita e quella dei loro figli.

Il viaggio attraverso il “Mondo visto da Fabrizio Corona” inizia con un commento sui Ferragnez: “Chiara Ferragni, coi suoi figli, sta facendo la più geniale operazione che ci sia. Lei e Fedez, senza la maternità in arrivo, in questo momento avrebbero zero contenuto” per poi condannare la pubblicazione della foto dell’ecografia della piccolina in arrivo, in mano al loro figlio Leone, definendola “una cosa gravissima”.

Gravissima sì, ma anche in linea con l’andazzo generale di altri personaggi famosi come Stefano De Martino che: “Chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme” rivela poi che l’unica a non percorrere questa strada è da sempre Belen Rodriguez: “L’unica che non fa queste cose è Belén perché è tonta”.

Fabrizio Corona e i cachet da capogiro

Chiarisce il termine “tonta” precisando che la bellissima showgirl argentina non è mai stata interessata al “vil denaro” e non ha mai ceduto alle tentazioni di farsi paparazzare in un qualunque locale per rimediare cifre di tutto rispetto che potevano arrivare anche a 15.000 euro: “Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare” ammette Corona.



Infine, non fa mistero di quanto gli ha fruttato l’ospitata dalla D’Urso. Corona ha scelto il suo programma perché doveva avere più visibilità possibile e in cambio ha “regalato” alla rete Mediaset uno share del 26% quando la concorrenza stava trasmettendo le spiegazioni di Conte a proposito del nuovo dpcm. Il cachet percepito ammonta a 50mila euro, una cifra davvero notevole che rende l’idea di quanto Corona sia capace di muovere introiti considerevoli con la sua presenza.

Stesso discorso vale per Alfonso Signorini e il suo settimanale “Chi” che spesso e volentieri raccoglie le parole di Corona e gli dedica ampi servizi che all’ex re dei paparazzi fruttano la considerevole cifra di 15mila euro.