Fabrizio Corona choc: "Morirò ammazzato"

Siamo abituati a conoscere Fabrizio Corona per la persona eccentrica e senza filtri che ha sempre mostrato di essere. L’ex re dei paparazzi è sicuramente un personaggio particolare e la sua storia lo denota. In questo periodo è tornato a far parlare di sé, per la pubblicazione del suo libro “Come ho inventato l’Italia“, nelle librerie grazie alla casa editrice La nave di Teseo.

Corona intervistato da Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”, ha parlato un po’ del suo libro e ha fatto anche alcune rivelazioni choc. “Come ho inventato l’Italia” è un’autobiografia e, a detta di Fabrizio, ci sono buona possibilità che diventi un film o una serie tv. L’ex re dei paparazzi ha poi fatto una rivelazione assolutamente sorprendente e che lascia basiti.

Secondo Corona, il suo destino è già scritto: lui morirà ammazzato. L’ex marito di Nina Moric ha aggiunto qualche particolare alle sue dichiarazioni, ammettendo che in passato è scampato a ben due tentati omicidi. Il primo momento è stato quando due albanesi tempo fa approdarono nel suo ufficio, per discutere di una somma di denaro che Corona doveva ad una persona.

Scoppiò la rissa, gli albanesi scapparono e da lì partì la soffiata a Fabrizio secondo la quale gli uomini si sarebbero procurati una pistola con l’intento di farlo fuori. Corona ha poi proseguito il suo racconto, rammentando il secondo momento in cui lo volevano morto e gli anni vissuti in carcere, nei quali ha avuto a che fare con diversi criminali e proprio al periodo di reclusione è legata la sua convinzione che in molti lo vorrebbero morto.

“Ho fatto sei anni di carcere, anche in quelli di criminali efferati, gente di cui ho dovuto essere amico per salvare la pelle e che, quando escono, sanno dove trovarmi. Poi, dai domiciliari, esco per andare allo Smi, un centro di recupero di esecuzione penale, e lì ci sono altri criminali, che pure vogliono favori. Prima, davo retta, ora, fingo di non sentire, li mando a quel paese. E questa è gente che se la prende. Tanti mi vorrebbero morto“, queste le dichiarazioni choc di Corona.

Fabrizio ha poi parlato delle due donne più importanti della sua vita: Nina Moric e Belen Rodriguez. L’ex re dei paparazzi ha ammesso che in realtà non le ha mai amate. Corona ha asserito che più loro diventavano famose più lui si innamorava. Riconoscendo però che non era vero amore, dato che se si ama una persona non ci si comporta come ha fatto lui.

A tal proposito ha ricordato l’aneddoto di quando ha venduto le foto di lui e Belen mentre facevano l’amore alle Maldive e poi si è finto disperato, nel cercare chi aveva osato scattarle. Ed ecco quindi, che Fabrizio ha compreso che quello non era amore vero da parte sua e dunque che non ha mai amato le donne con le quali è stato.