Fabrizio Corona chiede scusa a Barbara D’Urso: "I figli non si toccano"

Il rapporto tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso si è incrinato da alcuni anni. L’ex “Re dei Paparazzi“, nel 2013, pubblicò una foto del figlio della conduttrice di “Domenica Live“, mentre stava fumando una sigaretta rollata, sottintendendo che in realtà quello potesse non essere tabacco ma uno spinello.

In questi anni sono volate tante accuse, ma sembra che Fabrizio Corona voglia chiedere scusa a Barbara D’Urso. Nella scorsa settimana, per esempio, in una intervista in radio con Turchese Baracchi, ha dichiarato di essere pronto a ritrattare con la conduttrice. Queste dichiarazioni vengono confermate dal personaggio televisivo al “Corriere Della Sera“.

Le parole di Fabrizio Corona

L’ex “Re dei Paparazzi” cerca di farsi perdonare dalla conduttrice di Canale 5: “Voglio chiedere scusa a Barbara e a suo figlio. C’è una cosa che non ho fatto da quando sono uscito dalla galera, ed è chiarirmi con Barbara d’Urso. Le devo delle scuse, a lei e a suo figlio, mi dispiace per le cose che avevo pubblicato su suo lui, si possono avere discussioni reciproche ma i figli vanno lasciati fuori da tutto. Eravamo amici, ora neanche ci salutiamo più. Vorrei che lei mi scusasse”.

Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha attaccato duramente Fabrizio Corona, non citandolo mai: “Non voglio entrare nella dinamica del modo con cui è stato detto tutto a Riccardo (Fogli n.d.r). Non vorrei sindacare. Io non l’avrei fatto in quel modo, assolutamente no.Come sapete non ho un buon rapporto con la persona che ha fatto quel video messaggio. Anzi, non abbiamo proprio rapporti”.

Ai tempi, quando Fabrizio Corona pubblicò la fotografia del figlio di Barbara D’Urso, la conduttrice si era espressa con parole molto più dure. Infatti, in quella circostanza, disse che per lui quella persona non esisteva più, poiché aveva fatto del male a suo figlio.