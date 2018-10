Fabrizio Corona attacca la mamma di Silvia Provvedi: "Finalmente hai realizzato il sogno di fare l’opinionista in tv"

Fabrizio Corona nei giorni scorsi si è detto pronto a chiedere umilmente scusa a Silvia Provvedi per le dichiarazioni rilasciate davanti ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo anche se all’ex re dei paparazzi non sembrano essere piaciute per niente alcune dichiarazioni rilasciate da Monica Alberti ovvero la mamma delle gemelle.

Molto arrabbiato ma soprattutto stanco per essere il protagonista principale nei salotti televisivi, Corona ha deciso di esprimere il suo parere in merito alle ultime dichiarazioni rilasciate proprio da Monica a Mattino Cinque di Federica Panicucci. Dopo l’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini, Corona ha attaccato duramente la ex suocere accusandola di avere finalmente raggiunto il suo intento ovvero fare l’opinionista televisiva.

“Cara Monica, sono contento che finalmente hai realizzato il tuo sogno di fare l’opinionista in televisione. Sei diventata la prezzemolina della televisione italiana. Dimmi qual è il tuo cachet così inizio a venderti delle serate in giro per l’Italia” ha infatti chiosato Corona. Ma non solo perchè dopo aver attaccato la donna per le sue apparizioni, l’ha anche colpita sul lato privato accusandola di voler risollevare tutta la tua vita utilizzando la vita delle figlie.

“Parli e non sai neanche quello che dici, ma la cosa più grave è che non conosci nessuna delle tue figlie” ha continuato Corona che oltretutto ha ribadito il fatto che la presenza di Monica in trasmissione è solamente perchè si parla di Corona altrimenti nessuno lo guarderebbe e tanto meno la inviterebbe. Fabrizio ormai stanco di essere sempre il protagonista principale dei discorsi di Monica Alberti ora che Silvia è al Grande Fratello Vip 3 come concorrente.

“Smettetela di parlare di me, perché se tutti i giorni parlate di me, se tutti i giorni mi accusate, se tutti i giorni tirate fuori un argomento, poi mi girano i cog*****e devo rispondere” ha infine concluso l’ex re dei paparazzi. Vedremo dunque se la mamma di Silvia continuerà a puntare il dito contro di lui o lo lascerà finalmente in pace come richiesto da Fabrizio.