Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi e Francesco Totti: "Ora parlo io, ecco il primo indizio"

La vendetta di Fabrizio Corona nei confronti della coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi è appena iniziata. L’ex re dei paparazzi infatti non ha mai avuto un buon rapporto con i due, e il tutto si è incrinato un paio di anni fa dopo l’ospitata di Corona al “Grande Fratello Vip“.

Infatti in quella circostanza Corona ha avuto un confronto con la conduttrice Ilary, rivelando chiaramente alla Blasi i molteplici tradimenti del marito. In quel periodo però venne apprezzata molto la risposta della moglie di Francesco Totti, che rigettò tutte le accuse nei loro confronti chiudendo poi il collegamento.

Il primo indizio di Fabrizio Corona

In seguito alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, arrivano immediatamente gli attacchi da parte di Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi, sul suo profilo di Instagram, ha attaccato soprattutto la conduttrice accusandola di essere una “caciottaria” e sottolineando che il loro amore non era la fiaba tanto pompata dai giornalisti italiani ma si trattava solamente di un matrimonio basato sulla convenienza.

Intanto in queste ore Fabrizio Corona ha mantenuto la propria promessa, rilasciando il primo indizio su Ilary Blasi, in cui parla delle ultime storie pubblicate dalla conduttrice su Instagram: “Primo indizio: Ilary ieri sui social postava le tagliatelle della nonna fatte a casa a Roma”.

Tuttavia poche ore prima la Blasi avrebbe avuto una piccola notte di fuoco: “Ma la sera era a Milano a casa della sua famosa agente che ha ripreso e postato sulle storie tutto e tutti. LEI NO PERO’. C’era anche Jack La Furia che l’ha salutata con un paio di corna (pubblica l’emoticon delle corna n.d.r). Poi è arrivato qualcuno proprio noto ora alle cronache. NOI C’ERAVAMO. THIS IS THE GAME”.

L’indizio si ferma qui, ma questo sembra solamente l’antipasto di ciò che verrà pubblicare Fabrizio Corona nei prossimi giorni sull’ormai ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti.