Fabrizio Corona attacca Belen Rodriguez: "Non sai stare senza eccessi di protagonismo"

L’intervento di Fabrizio Corona durante l’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi” ha ricevuto numerose critiche. L’ex “Re dei paparazzi“, con una clip conferma a Riccardo Fogli, uno dei naufraghi di questa edizione del reality show, il tradimento della moglie Karin Trentini con lo stilista Giampaolo Celli.

Tra i tanti a criticare il comportamento di Fabrizio Corona è stata Belen Rodriguez. Quest’ultima ha definito il comportamento del suo ex schifoso, poiché non si può giocare con la vita degli altri. Il fondatore di “Adalet” sembra non aver apprezzato questa critica, e con un lungo messaggio sulle storie di Instagram, ha risposto a tono a queste parole della showgirl argentina.

Le parole di Fabrizio Corona

Il discorso del personaggio televisivo inizia in questo modo: “Detto da una persona che finge di essere quello che non è e mostra una vita che non vive… non è male. Il tuo giudizio universale sentenziato mediaticamente è la riprova che la ‘famiglia del Mulino Bianco’ che tanto ostenti non è per te, che senza eccessi di protagonismo in una vita semplice e normale non sai stare”.

Infine, dichiara di essere sempre schietto con le persone: “Io, almeno, ci metto sempre la faccia, nel bene e nel male, dico sempre quello che penso, mi prendo le mie responsabilità e te lo ripeto ancora non fingo di essere anzi non mostro di essere quello che non sono. P.s. Il significato e il senso della vita lasciali perdere non stiamo parlando di reality show… gorda mia. Ti prego”.

Le parole utilizzate da Fabrizio Corona nei confronti di Belen Rodriguez sono davvero molto dure. Solamente alcuni mesi fa, con l’uscita del libro “Non mi avete fatto niente”, l’uomo ha definito la showgirl argentina come “la donna della sua vita“. Invece, ad oggi, le cose sembrano essere totalmente cambiate.