Fabrizio Corona asfalta definitivamente Asia Argento: "E’ andata via di testa, cerca disperatamente attenzione"

Fabrizio Corona, durante la presentazione del suo gin al Much More di Milano, ha rilasciato un’intervista a Gossip.it, ove ha parlato nuovamente dell’ex fiamma senza alcun indugio: “Asia Argento dopo che ha provato l’attenzione dei media con me, ora la cerca in tutti i modi. Secondo me sta sbagliando assolutamente ed è andata via di testa. Se vai da Salmo sul palco, si vede che l’attenzione che avevi prima ti manca e la cerchi li, è sbagliato. Ha fatto un’enorme cazza*a”.

In merito al possibile bisogno di aiuto di cui l’attrice necessita, come ha sostenuto la madre Daria Nicolodi, l’imprenditore catanese ha sentenziato che la figlia di Dario Argento non abbisogna di tale supporto, deve solo ritrovare la sua serenità.

Agganciandosi all’annoso capitolo Ilary Blasi ha precisato che non le deve niente, non deve farle alcun regalo, anzi la moglie di Totti dovrebbe ringraziarlo, perché se non fosse andato al GFVIP, non avrebbero parlato di niente: ha sottolineato, inoltre, che la lite era autentica, il camerino l’ha devastato veramente. “I personaggi televisivi sono morti, non hanno più nulla da dire e nulla da dare. Le storie che costruiscono non sono interessanti, c’è il nulla. Non si osa e non si rischia” ha sentenziato seccamente.

Cosa pensa Fabrizio Corona di Silvia Provvedi

Parlando della sua ex fidanzata Silvia Provvedi ha affermato che nella Casa ha fatto un buon percorso, anche se nel primo periodo è stata molto tranquilla, e che la loro storia, il suo intervento, l’ha decisamente posta sotto i riflettori. Fabrizio vorrebbe partecipare a L’Isola dei Famosi, l’unico reality show che apprezza come esperienza di vita.

In un’intervista concessa a Maxim Asia Argento ha commentato il flirt avuto con Corona: l’attrice non ha retto al finimondo esploso e l’amicizia è morta sul nascere a causa del morboso interesse mediatico. Secondo la regista il gossip è un vuoto pneumatico che tende a risucchiare tutto in una sorta di tritacarne e pur aspettandosi qualcosa di simile, non se lo aspettava così repentinamente.