Fabrizio Corona annuncia il suo matrimonio con Pasqualina Del Grosso: "Sarà lo scoop del 2021"

In questi mesi ha fatto molto discutere la relazione tra Fabrizio Corona e Pasqualina Del Grosso, general manager in un’agenzia di comunicazione ed eventi a Milano. La loro storia d’amore con la 47 enne, quindi ha un anno in più dell’ex Re dei paparazzi, è stata messa in discussione perché non si tratta della solita modella con cui è stato Corona negli anni passati.

Su questo argomento ha provato a fare chiarezza Roberto Alessi che su “Libero Quotidiano” intervista telefonicamente Fabrizio Corona in cui dichiara che non ci sarebbe nessuna relazione con Pasqualina: “Non è vero niente, è solo una voce messa in giro dalla mia ex moglie Nina Morić: è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male”.

L’annuncio di Fabrizio Corona

A soltanto un mese della sua smentita Fabrizio Corona cambia repentinamente idea e annuncia il suo matrimonio con Pasqualina Del Grosso. Intervistato dalla rivista “Tutto” si dichiara di aver perso la testa per Lia e proprio grazie a questo suo innamoramento hanno deciso di non tergiversare più e di annunciare alla stampa il loro imminente matrimonio.

“Sì, è vero, ci sposiamo” rivela Fabrizio Corona nella sua recente intervista e poi aggiunge: “Non ha più senso temporeggiare, è questo lo scoop del 2021. Il 3 febbraio annunceremo la data delle nozze”. Si tratterebbe quindi di una relazione basata realmente sull’amore e non sulla semplice pubblicità come accusato da qualcuno nelle scorse settimane.

Sempre nella stessa intervista Fabrizio Corona parla del suo problema legato agli occhi per via di una forte congiuntivite e secondo lui questa malattia sarebbe avvenuto a causa di alcuni riti malevoli fatti nei suoi confronti: “Rischio di diventare cieco, soffro di congiuntivite cronica, i miei occhi sono peggiorati perché qualcuno mi ha fatto una macumba, me l’ha detto un sensitivo”.