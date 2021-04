Fabrizio Corona ancora in carcere e il figlio Carlos all’estero. Nina Moric sbotta: "Ora basta!"

Dopo un periodo passato ai domiciliari, Fabrizio Corona è stato condotto di nuovo in carcere dove dovrà scontare per intero la sua pena. Una decisione che ha gettato nello sconforto e nella disperazione l’ex re dei paparazzi, portandolo a compiere anche gesti estremi, uno su tutti il tentativo di togliersi la vita.

In queste ore, secondo alcune dichiarazioni rilasciate dalla signora Gabriella, la madre di Fabrizio, è trapelata la notizia che Carlos Maria Corona avrebbe raggiunto i nonni materni all’estero e precisamente a Zagabria, in Croazia. Visto il clamore mediatico intorno alla vicenda, questa notizia si è diffusa a macchia d’olio sul web e ha provocato un duro sfogo di Nina Moric via Instagram.

Lo sfogo di Nina Moric su Instagram

La bella modella croata non ha digerito questo tam tam su suo figlio e ha attaccato molto duramente i giornalisti che hanno riportato fatti della sua vita privata: “Non trovo corretto che escano notizie poco attendibili sul mio conto basate soltanto su una foto o una storia che non racconta nulla di così eclatante. Ho scelto la privacy e credo sia giusto rimanga tale, soprattutto quando si parla di mio figlio” ha inveito Nina contro chi si è fatto portavoce di particolari privati che non avrebbe voluto divulgare.

Continua, poi, attaccando anche il modo con cui è stata diffusa la notizia del figlio all’estero, con titoli sensazionalistici che non rispecchiavano la realtà dei fatti: “Ma stiamo scherzando? Le vostre supposizioni complottiste sono davvero ridicole. Quindi evitiamo questi spiacevoli titoli e lasciamo in pace quelli che devono essere protetti. Non insinuiamo cose inesistenti solo per avere un titolo roboante. Non tutti vogliono essere un titolo”.

Mentre Nina Moric cerca in tutti i modi di tutelare il figlio Carlos, Corona sta portando avanti la sua battaglia contro l’ingiusta – secondo molti – decisione dei giudici di riportarlo in carcere. In questo ultimo periodo anche Adriano Celentano ha speso parole in sua difesa attaccando la giustizia italiana, al momento sembra però che per Fabrizio non ci siano novità confortanti.