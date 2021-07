Fabrizio Cilli, ex cavaliere di Gemma Galgani, si candida per il "GF Vip"

L’esperienza televisiva di Fabrizio Cilli viene ricordata soprattutto per aver provato a corteggiare Gemma Galgani al trono over di “Uomini e Donne“, il dating di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La breve avventura negli studi di Mediaset però è stata macchiata per via dell’espulsione da parte degli autori del programma.

Difatti, verso la metà del 2019, si viene a scoprire che Fabrizio Cilli è entrato nel programma con il solo scopo di guadagnare un po’ di denaro per la sua fidanzata. Sonia, la presunta compagna del cavaliere, aveva raccontato ai tempi di aver bisogno di aiuto economico, cosa che Fabrizio si era offerto di dargli grazie alla partecipazione al programma, svelando poi che la redazione era già a conoscenza di questo problema.

Fabrizio Cilli si candida per il “Grande Fratello Vip”

Ormai sono passati più di due anni da quella vicenda, e Fabrizio Cilli sembra volersi pulire la propria immagine partecipando alla sesta edizione del “GF Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

L’ex cavaliere, come riportato dal sito “Isa & Chia”, con un video totalmente trash si candida insieme a un’amica mentre gira un video nella propria auto: “Mi sto candidando per il Gf Vip 6. Farò di tutto per farmi prendere e per dimostrare che con me si potranno divertire. Faccio un appello al grandissimo Alfonso Signorini per essere preso in considerazione. Un totale sconosciuto non sono, quindi ho diritto anch’io a partecipare” per poi aggiungere: “Io e la mia amica Sofia Calesso è ufficiale, ci candidiamo per il Gf Vip” invitando agli haters a togliere il segui se non fossero d’accordo con il suo pensiero.

Tra l’altro anche Sofia Calesso ha ottenuto un po’ di notorietà partecipando a “Temptation Island“, un’altra trasmissione in cui si vede la mano di Maria De Filippi. Tra l’altro anche con lei sono nati dei piccoli problemi, siccome accusa la produzione del di avere tenuto un atteggiamento totalmente differenze nei confronti di alcuni dei protagonisti di entrambe le edizioni del reality (vip e nip) del 2020.