Fabrizia De André vuole le scuse di Cristiano Malgioglio per la sorella Francesca

Inizialmente, Francesca De André doveva entrare nella Casa del Grande Fratello insieme alla sorella Fabrizia De André. Quest’ultima, tuttavia, dopo la querela esposta dal padre Cristiano De André, ha deciso di fare un passo indietro e cambiare idea, avendo anche l’appoggio di Barbara D’Urso dietro a questa decisione.

Francesca De André, invece, non ha avuto paura della denuncia del padre, e quindi ha deciso di intraprendere il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Per lei è stata un’esperienza positiva, poiché, oltre ad aver conquistato la finale del reality show, ha avuto l’opportunità di conoscere Gennaro Lillio, ed i due si stanno godendo la loro storia d’amore.

Nel corso della sua esperienza, ha ricevuto anche tante critiche dal pubblico da Casa, a causa dei suoi comportamenti ritenuti molto aggressivi anche nei confronti di Gennaro Lillio. Ad unirsi a questi rimproveri ci pensa Cristiano Malgioglio, l’opinionista della sedicesima edizione del GF, che più volte si è scontrato con Francesca.

Le parole di Fabrizia De André nei confronti di Cristiano Malgioglio

Nell’intervista al settimanale “Nuovo TV“, diretto dal giornalista Riccardo Signorini, la ragazza inizia parlando del suo legame con Dori Ghezzi, moglie del compianto Fabrizio De André: “Il rapporto che mia sorella Francesca ha con Dori Ghezzi è completamente diverso da quello che ho io con lei. È una figura molto importante avendo io rapporti difficili con i miei genitori. La considero una vera nonna, soprattutto da quando mi è mancata quella biologica”.

Ci va molto più duramente nei confronti di Cristiano Malgioglio, chiedendo le sue scuse in diretta per le dure parole utilizzate nei confronti della sorella: “Non mi è piaciuto quello che ha detto a Francesca. Poi, quando io e mia sorella ci siamo abbracciate nel corso della finale del Grande Fratello, ho trovato di pessimo gusto la sua frase ‘chiamate un neurologo’. Mi aspetto le sue scuse. Lui ha chiesto perdono al pubblico, ma non a Francesca”.