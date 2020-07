Fabio Volo di nuovo single: storia finita con la moglie Johanna

Fabio Volo e Johanna Maggy si sono detti addio e la notizia è stata diffusa dal sempre super informato Alfonso Signorini, sulle pagine della sua rivista di gossip e moda “Chi“. La separazione, a quanto si apprende sul settimanale, sembra essere consensuale e i due sono rimasti in buoni rapporti per la serenità dei loro due bimbi Sebastian di 7 anni e Gabriel di 5 anni.

A testimonianza di quanto abbiano mantenuto un rapporto sereno, troviamo alcune storie su Instagram che Volo ha pubblicato e nelle quali si vede la moglie – ormai ex – sulla spiaggia con i loro figli giovare divertita. Al momento il gossip della loro separazioni non è stato ufficializzato, ma fonti vicine alla coppia e il settimanale “Chi“, sembrano non lasciare dubbi sulla questione.

Fabio Volo e la moglie Johanna si sono separati: le cause

Ciò che ha portato alla rottura è stata una crisi, iniziata pochi mesi fa, che non sono riusciti a superare o a gestire. Forse, proprio il periodo di lockdown ha segnato per sempre il loro rapporto, portando i due a prendere una decisione molto dura, ma necessaria prima che la situazione potesse degenerare del tutto.

Fabio e Johanna si sono conosciuti nel 2011 tramite amicizie comuni. Tra loro c’è stato subito un colpo di fulmine e nel giro di poco hanno deciso di sposarsi. Dopo due anni, nel 2013 quindi, è nato il loro primo bimbo Sebastian che ora ha 7 anni e dopo due anni il secondogenito, Gabriel di 5.

La crisi che li ha colpiti è arrivata come un fulmine a ciel sereno e i due non si sarebbero mai immaginati di arrivare a un punto tale da doversi dire addio, tra loro c’era molto affiatamento, infatti. Fonti vicine alla coppia riportano che la crisi potrebbe essere iniziata durante le festività natalizie ed è stata determinante. Per quanto si legge sul settimanale “Chi”, Johanna si sarebbe trasferita alle Baleari insieme ai figli, dove potrà lavorare come insegnante di yoga.