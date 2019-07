Fabio Testi: la sua nuova fiamma ha 47 anni in meno di lui

Fabio Testi non si smentisce: anche a 77 anni, la sua fama di latin lover continua a far breccia nel cuore delle donne. Il divo della televisione degli anni Settanta oltre che celebre playboy, è stato infatti sorpreso dai fotografi del settimanale Diva e Donna in compagnia di Lisa Agnelli, una violista di 30 anni che vive in provincia di Verona.

Tra coccole, abbracci e sguardi d’intesa, tra i due sembra esserci grande sintonia. Anche i 47 anni di differenza non sembrano un dettaglio che ha impedito di far sbocciare l’amore. Anzi, a detta dell’attore che ha debuttato nel mondo del cinema come controfigura nel film “Il buono, il brutto, il cattivo”, sarebbero proprio gli uomini come lui ad avere qualche chance in più con le donne.

Per sua stessa ammissione, la differenza d’età andrebbe trattata come una ricchezza da valorizzare. “Noi uomini stagionati possiamo accettare mancanze che i loro coetanei non sopporterebbero”, aveva dichiarato a chi solo qualche anno fa gli aveva chiesto quale fosse il segreto del suo fascino senza tempo.

Nella sua lunga lista di ex compaiono nomi di primo piano come Ursula Andress, Charlotte Rampling, Brooke Shields, Anita Ekberg e Edwige Fenech. Oltre a questi flirt, Fabio Testi è stato anche sposato due volte, la prima con Lola Navarro che gli ha dato i tre figli Fabi, Trini e Thomas; le seconde sono state invece celebrate con Antonella Liguori, celebre gallerista portata all’altare nel 2015; anche in questo caso il matrimonio è andato a rotoli, ragion per cui l’attore non si è abbattuto, convinto di poter nuovamente ritrovare l’amore tra le braccia di un’altra donna.

E ancora una volta ha avuto ragione. Come documentato dalle foto scattate nella romantica scenografia del lago di Garda, il rapporto con la giovane artista sembra procedere per il meglio. Anche perché la coppia non è solo affiatata a livello sentimentale, ma anche professionale, in quanto collaborano ad un comune progetto musicale. Lisa Agnelli è infatti un’artista molto apprezzata in questo settore, avendo lavorato in passato con cantanti di spicco come Renato Zero e Franco Battiato, mentre oggi è componente dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana.