Fabio Testi, la nuova compagna è una sessuologa 35enne: "Ha voluto visitarmi meglio"

Noto latin-lover, a quasi ottant’anni (per la precisione ne ha 79) Fabio Testi non riesce proprio a rinunciare alle donne. Se sono giovani o giovanissime, poi, tanto meglio. Come nel caso della sua ultima fiamma, una 35enne di cui non si conosce l’identità ma si conosce l’intrigante professione che svolge: quella di sessuologa e professoressa di sessuologia.

A raccontare i dettagli di questa sua nuova relazione è stato lo stesso attore, nonché ex protagonista del Grande Fratello Vip 4, in un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” in edicola questa settimana. Tra il serio e il faceto, infatti, Fabio Testi ha ammesso candidamente di non trovare eccessivi i 45 anni di differenza tra lui e la compagna e di averla conosciuta in un contesto professionale.

Fabio Testi fidanzato con una sessuologa di soli 35 anni

“Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre” ha raccontato al noto settimanale di gossip. Non è chiaro se scherzasse oppure no, ma a quanto pare la conoscenza tra i due neo-fidanzati sarebbe nata un consulto più approfondito del solito. Testi ha ammesso che a colpirlo non è stata solo la fisicità della donna – la quale, conoscendo i gusti raffinati dell’attore, sarà stata sicuramente una bella donna – ma anche la professione così particolare ed eccitante.

“Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia” sono state le parole di Fabio Testi. E ancora: “Sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro”. Del resto, l’attore non è assolutamente nuovo alle relazioni con donne più giovani. Tra le altre, è stato anche con l’attrice e opinionista Emanuela Tittocchia, che oggi ha 50 anni (trenta in meno di lui) ed è appena stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2021.

In gioventù, poi, Fabio Testi si dava se possibile ancora più da fare. Tra le sue conquiste “storiche”, infatti, ci sono le attrici di fama internazionale Ursula Andress, Charlotte Rampling e Anita Ekberg. Alle spalle, però, ha un solo matrimonio: quello con la stilista spagnola Lola Navarro, celebrato nel 1979 e durato fino al 1996, quando la coppia ha divorziato.