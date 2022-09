Fabio Testi in difficoltà, l’appello: "Signorini fammi tornare al Grande Fratello"

Ascolta questo articolo

Fabio Testi vuole varcare di nuovo la porta rossa della Casa del “Grande Fratello Vip” e tornare ad essere spiato per quasi l’intera giornata dal pubblico italiano. Un appello che lancia direttamente al padrone di casa, Alfonso Signorini, per motivi che è lui stesso a rivelare.

L’attore, divenuto un sex symbol dagli anni 60 fino agli anni 90, ha raccontato di vivere esclusivamente grazie alla sua pensione che ammonta a 1.100,00 euro mensili. Una cifra ben lontana dai suoi cachet e che mal si addice al suo stile di vita, per questo ha pensato che fosse arrivato il momento giusto per cercare di rientrare nella Casa.

L’appello di Fabio Testi al “Grande Fratello Vip”

Poco tempo fa è stato insignito con un premio alla carriera all’Alziator, un riconoscimento consegnato dalla città di Cagliari. Proprio durante la cerimonia si è sfogato: “Ormai si parla di me solo per i flirt, ma la verità è che ho girato più di cento film” e a pensarci bene potrebbe essere anche questo il motivo che lo ha spinto a chiedere di prendere parte di nuovo al reality show di Canale 5. Forse Testi ha bisogno più che del denaro, di mettere in evidenza la sua identità artistica e riportare alla mente dei tanti fan le sue gesta cinematografiche, piuttosto che le gesta da cronaca rosa.

“Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo. Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi come sono” ha dichiarato l’attore, e sul settimanale “Vero Tv” si è spinto oltre, facendosi avanti: “Sarei pronto a partecipare nuovamente. È stata un’esperienza divertente“. Al momento Signorini sta facendo le orecchie da mercante, ma non è detto che in corsa le cose possano cambiare, ricordiamo infatti che il reality durerà per molto tempo e sicuramente arriverà il momento di fare entrare dei nuovi volti.

Nonostante ciò, Testi è consapevole della fortuna che ha avuto: “Devo dire che sono stato fortunato, perché ho vissuto il momento più bello del cinema italiano. Dagli anni Settanta ai Novanta. Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto. Sono felicissimo di avere partecipato a quella che è una grande industria del nostro Paese“.