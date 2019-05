Fabio Rovazzi presenta la sua nuova fidanzata. Ecco di chi si tratta

Sono passati solo pochi giorni da quando Fabio Rovazzi ha annunciato la fine della storia d’amore con Karyna Bezhenar, durata più di 2 anni, ed ora il giovane rapper è pronto per presentare ai propri fan e followers la sua nuova fidanzata. Il cantante di “Andiamo a comandare” si sta godendo, in questi giorni, una romantica vacanza ai Caraibi con la sua nuova fiamma e questa è stata, quindi, l’occasione perfetta per uscire allo scoperto.

La fortunata è Karen Kokeshi, una youtuber di 25 anni che il rapper conosceva già da tempo ma che, fino ad oggi, è stata per lui solo un’amica. “Con Karen ci conosciamo da tempo (il primo incontro è avvenuto a Milano ad una premiere cinematografica). Non c’è mai stato nulla perché entrambi eravamo fidanzati. C’era solo una bella simpatia. Quando ci siamo ritrovati single è scattato subito qualcosa di bello. Oggi ci godiamo il nostro primo viaggio insieme” ha infatti confidato Rovazzi al settimanale Chi, il primo ad aver diffuso la notizia e le immagini della neo coppia, formatasi da poco più di un mese.

La ragazza, nata a Verona nel 1994, si chiama in realtà Karen Casiraghi ed è un personaggio molto popolare tra adolescenti e giovani per via del suo essere estremamente anticonformista e sarcastica. Ha esordito sul mondo del web nel 2016 ed oggi è una youtuber della Newtopia (etichetta discografica di Fedez) che gestisce un canale che oggi può contare quasi 35 milioni di visualizzazioni.

Capelli turchini, tatuaggi poco convenzionali (uno fra tutti, quello che raffigura Putin che cavalca un pony) e atteggiamenti ‘da maschiaccio’, Karen Kokeshi è un’influencer di successo che vanta, inoltre, più di 530 mila followers su Instagram.

Rovazzi e Kokeshi si stanno quindi godendo un po’ di relax prima di una full immersion negli impegni estivi. Per il rapper, infatti, è in programma l’uscita del nuovo singolo. Chissà che la youtuber non abbia una parte in questo progetto…