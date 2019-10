Fabio Rovazzi e Will Smith insieme in hotel per una notte

Di sicuro uno dei personaggi del momento, Fabio Rovazzi, un ragazzo che in pochi anni con le sue canzoni è riuscito ad ottenere un successo sensazionale. Non appare dotato di grandi qualità canore, ma scrive bene, canzoni semplici e allo stesso tempo orecchiabili, qualche bel ritornello e il tormentone è assicurato.

Un vero genio del tormentone estivo insomma, Rovazzi convince il pubblico di ogni età, nelle radio si affollano le sue hit, tra le sue canzoni più famose appaiono di sicuro “Andiamo a comandare” ed anche la sua ultima hit estiva in collaborazione con Loredana Bertè e J-Ax, “Senza pensieri“. I suoi video appaiono tra i più cliccati sulla piattaforma “Youtube Italia“, grazie anche al fatto che appaiono particolarmente curati, con partecipazioni davvero d’eccezione, che vanno da Paolo Bonolis, a Fabio Fazio.

In molti infatti hanno collaborato e allo stesso tempo si sono divertiti insieme a Rovazzi a comporre canzoni e video, come Gianni Morandi o anche Frank Matano, i quali hanno partecipato come attori nei videoclip del cantante. Insomma un vero fenomeno mediatico, che ha saputo valorizzare le sue doti e le sue capacità, riuscendo in poco tempo a raggiungere un successo che, molto probabilmente, neanche lui si aspettava.

Rovazzi è stato di recente protagonista di una vicenda davvero molto divertente ma allo stesso tempo imbarazzante, che ha come protagonista il cantante e famoso attore di Hollywood Will Smith. Rovazzi, infatti, è stato invitato a Budapest alla prima del film diretto da Ang Lee “Gemini Man“, film che in Italia uscirà il 10 ottobre, ed ha come protagonista principale proprio Will Smith.

L’episodio divertente consiste nel fatto che Rovazzi, a sua insaputa, si è ritrovato a condividere la stessa stanza con l’attore Will Smith, in una vera quanto imbarazzante situazione che inizialmente ha destabilizzato il rapper italiano, che allo stesso tempo è sembrato anche molto divertito; il tutto è stato ripreso da un video, che molto probabilmente diventerà virale in pochissimo tempo sul web.