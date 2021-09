Fabio Fulco durissimo con l’ex Cristina Chiabotto: "Molto immatura, non meritavo quello che mi ha fatto"

Dopo la traumatica rottura con la storica ex fidanzata Cristina Chiabotto, con cui è stato ben dodici anni, Fabio Fulco era comprensibilmente pieno di rancore nei confronti dell’ex Miss Italia. A quanto pare, infatti, era stata lei a prendere la decisione di lasciarsi, non provando più lo stesso sentimento di un tempo. Anche la differenza d’età tra l’attore e la modella – ben diciasette anni – aveva contribuito ad allontanarli.

Si erano messi insieme quando lei aveva appena vent’anni e lui quasi quaranta, aveva raccontato Cristina Chiabotto in una commovente intervista a “Verissimo” di Silvia Toffanin; poi lei era cresciuta, le priorità erano cambiate e si era resa conto che purtroppo non era più Fabio Fulco l’uomo che voleva accanto. Di lì a poco, la modella e conduttrice di Torino ha conosciuto il suo attuale marito, l’imprenditore Marco Roscio, che l’ha resa mamma della piccola Luce.

Anche Fabio Fulco si è rifatto una vita. L’attore, che oggi ha 54 anni, si è rifatto una vita con la modella Veronica Papa ed è diventato papà della piccola Agnes. Ma a quanto pare il rancore nei confronti di Cristina Chiabotto non gli è mai passato. Anzi. In una recente intervista rilasciata a “Diva e Donna”, Fulco ha parlato di come la rottura con la modella piemontese gli abbia rovinato la vita al punto da portarlo a soffrire di depressione.

Fabio Fulco si scaglia ancora contro la ex fidanzata Cristina Chiabotto

Non era tanto il pensiero di aver perso l’amore a tormentarlo, quanto quello di aver visto crollare da un giorno all’altro il suo progetto di famiglia, quello in cui aveva sempre creduto e che in dodici anni d’amore aveva creduto di aver costruito. Manco a dirlo, per Fulco la colpa è interamente della Chiabotto, che non ha provato a riaggiustare le cose come secondo lui si dovrebbe fare in un rapporto, non mollando quando ci sono delle difficoltà.

L’attore è stato durissimo con la sua ex compagna. “Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata” ha dichiarato, affermando che non sono rimasti in buoni rapporti e che i suoi modi di fare l’hanno ferito perché dopo tanti anni sentiva di non meritarli. Per quanto riguarda il post rottura, Fabio Fulco ha commentato amaramente la nuova vita di Cristina Chiabotto. “Era tutto previsto, un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre, le vacanze a Formentera…” ha concluso amaramente.