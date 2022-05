Fabio Fazio, "Addio": lacrime e commozione in diretta Tv

Ascolta questo articolo

In onda per la prima volta quasi 20 anni fa, il noto talk show della rai ‘Che tempo che fa’ continua ad essere tra i più seguiti. D’altronde non sono mai mancati gli ospiti d’eccezione, basti pensare come quest’anno Fabio Fazio abbia avuto l’onore di intervistare Papa Francesco e Lady Gaga. Nel corso dell’ultima puntata il noto conduttore ha salutato tutti in modo commosso ricordando una persona a lui cara.

Ancora una volta il noto talk show chiude la stagione con risultati sbalorditivi. I dati parlato chiaro, lo share della trasmissione si aggira sempre intorno al 10%, confermandosi il fiore all’occhiello di Rai 3. L’accoppiata con la Litizzetto è diventata ormai iconica, ma c’è un’altra donna dello spettacolo il cui ricordo ha commosso il noto conduttore: ecco chi.

La commozione di Fazio

Dopo aver ringraziato i milioni di telespettatori che anche quest’anno hanno seguito numerosi la trasmissione, Fabio Fazio ha voluto chiudere la stagione ricordando la vera regina della televisione italiana: Raffaella Carrà. Come sappiamo, dopo una lunga ed estenuante malattia è scomparsa circa un anno fa, lasciando un vuoto enorme nel cuore di tutti gli italiani.

Il suo ricordo ha commosso visibilmente il conduttore: “E’ trascorso quasi un anno e ci manca molto”. Ad ogni modo il ricordo dell’immenso talento della Carrà è ancora vivo nella mente di tutti, la sua carriera ha percorso tutta la storia della televisione italiana coinvolgendo tante generazioni di italiani. Anche Mara Venier aveva deciso di dedicare un pensiero al ricordo della celebre diva italiana.

Fazio non ha mancato poi di ringraziare chi contribuisce a garantire il successo della trasmissione: “Io voglio ringraziare i miei colleghi, di nuovo tutta la Rai e lo studio M2. Voglio ringraziare soprattutto il pubblico per l’affetto che ci mostra da anni”. Anche nell’ultima puntata della stagione si sono sfiorati i 2 milioni di telespettatori.