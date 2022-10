Fabio e Violeta, confessione hot dopo il parto: "Troppa passione, non fate come noi"

Ascolta questo articolo

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan si sono conosciuti durante il reality show “Supervientes“, la versione spagnola della nostra “Isola dei Famosi“. Già ai tempi, hanno fatto parlare molto dopo aver avuto un rapporto intimo sulle spiagge dell’isola, noncuranti delle telecamere. Come allora, anche ora la passione non manca tra loro.

Da poco genitori della piccola Gala – nata lo scorso 1° agosto – la coppia non nasconde di non aver rispettato le direttive dei medici riguardo alla ripresa della loro vita se**uale dopo il parto. A rivelarlo è la stessa Violeta che, nel rispondere ad alcune domande su Instagram dei suoi followers, dichiara: “Non sono la persona migliore per parlare di se**o. Di solito si consiglia di non avere rapporti dopo il parto per almeno 4-6 settimane. Nel mio caso, non ho rispettato la famosa “quarantena”, quindi non fate come me! Bisogna sempre ascoltare il proprio ginecologo”.

Fabio e Violeta pensano ad un futuro insieme

A distanza di 3 anni dall’incontro infuocato sotto le stelle e davanti alle telecamere della tv spagnola, la passione tra Fabio e Violeta sembra essere ancora molto forte. La nascita della loro bimba non ha compromesso la voglia di ritrovarsi, ma ha aggiunto ancora più sintonia tra loro.

Sul settimanale “Nuovo” Colloricchio ha rilasciato un’intervista rivelando di pensare seriamente ad un futuro con la sua compagna, anche se al momento l’ex tronista di “Uomini e Donne” non ha fretta: “Per ora dobbiamo crescere la bimba. Sono uno che va avanti facendo ciò che si sente e non so quando le cose avverranno”.

In tanti si sono chiesti come mai è stato scelto un nome tanto particolare per la piccolina: “Piaceva molto a Violeta e, dato che ho un cognome lungo, mi è sembrato perfetto” ha spiegato Fabio. Il nome Gala trova la sua origine nella Grecia, “Galenos” significa “calmo” e “mite”, doti che – si augurano – possa avere la loro bambina.