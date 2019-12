Fabio Colloricchio confessa i tradimenti tra lui e Nicole Mazzoccato e si scusa

Fabio Colloricchio è diventato famoso per aver partecipato inizialmente come corteggiatore e successivamente come tronista al programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Quando ha partecipato come tronista, nell’edizione 2015/2016 ha scelto la corteggiatrice Nicole Mazzoccato, preferendola alla rivale Silvia Raffaele. I due giovani hanno vissuto un’intensa storia d’amore terminata all’inizio del 2019. Attualmente Fabio ha ritrovato la serenità sentimentale accanto a Violeta Mangriñan e Nicole accanto a Thomas Teffah.

L’ex coppia è stata ospite dell’ultima puntata del programma televisivo condotto da Lorella Boccia “Rivelo”, in onda su Real Time. Queste le parole di Nicole in merito alla fine della loro relazione: “La verità è che io e Fabio abbiamo avuto una relazione di quattro anni, ho un bel ricordo e voglio rimanere con il bel ricordo anche perché se tu con una persona ci stai per quattro anni vuol dire che per te ha rappresentato qualcosa di importante”.

La bella influencer veneta ha infatti rivelato come entrambi abbiano compreso di non essere più innamorati e di aver dunque deciso di prendere due strade diverse. Nicole ha poi confessato che per una questione di giustizia personale ha deciso di intraprendere la via giudiziaria contro il suo ex fidanzato per le dichiarazioni da lui fatte nel corso della sua permanenza al programma televisivo “Supervivientes”.

Nicole ha dunque sostenuto che la causa della fine della relazione sia riscontrabile nella mancanza di sentimento da parte di entrambi, diverse sono state invece le parole di Fabio: “Succedono tante cose che secondo me marchiano un po’ la relazione, almeno da parte mia ma anche da parte sua, che ci hanno portato a fare quella scelta però poi siamo tornati insieme”.

Riguardo le parole usate nei confronti dell’ex fidanzata, l’ex tronista ha chiesto scusa per le parole sbagliate ed indelicate utilizzate. Scuse che evidentemente non sono condivise dall’attuale fidanzata di Fabio, Violeta Mangriñan, che sui social network, ha apprezzato alcuni commenti negativi riferiti all’intervista di Nicole.