Fa discutere il nuovo tatuaggio di Fedez dedicato alla figlia Vittoria

Ogni mossa della coppia composta da Chiara Ferragni ed il rapper Fedez, ormai noti al pubblico con il portmanteau Ferragnez, viene costantemente osservata, studiata nei minimi dettagli e discussa sui social media. Non stupisce quindi che lo stesso sia accaduto nel momento in cui il rapper ha pubblicato il suo nuovo tatuaggio, dedicato alla figlia Vittoria, che ha fatto subito discutere i follower.

Fedez ha pubblicato sabato il suo nuovo tattoo, realizzato al centro della sua coscia sinistra, che raffigura proprio la sua figlia minore. “Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia…“, scrive il giudice di X-Factor nella didascalia che ha accompagnato il carosello di immagini, “E poi tatuatevelo“.

La didascalia fa riferimento in modo ironico al fatto che, nell’immagine che Fedez ha scelto di farsi immortalare sulla pelle, la bambina non sembra affatto felice. La piccola bionda dagli occhi azzurri, che ha compiuto due anni lo scorso marzo, sfoggia infatti un grande broncio infelice, come spesso capita con i bambini di quella età. Nell’immagine a figura intera che mostra il posizionamento del tatuaggio, lo stesso rapper imita l’espressione della bambina.

In tantissimi hanno commentato negativamente il tatuaggio del rapper, con un utente che ha scritto “Min**ia il mio falegname con 5000 lire lo faceva meglio“, un altro che ha consigliato “Denuncia il tatuatore però“, un commentatore lapidario che sentenzia “Penso sia il tatuaggio più brutto che abbia mai visto“, e qualcuno che scherza “Non ho capito, ti ha tatuato lei?” o “Sembra Sam del Signore degli Anelli“.

Il rapper si è reso conto della negatività lasciata nei messaggi in risposta al suo post, ed ha deciso di commentare le critiche ricevute nelle storie di Instagram. “Amici, non siate cattivi“, ha indicato Fedez. “L’ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto. Non siate cattivi“.