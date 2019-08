Ezio Greggio racconta l’incidente a Ibiza con la fidanzata Romina e si scaglia contro i paparazzi

Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico sono stati coinvolti in un incidente a Ibiza, dove si trovavano in vacanza: a raccontare l’accaduto è stato lo stesso Greggio attraverso il suo profilo Instagram. Nel post che ha pubblicato, il conduttore de “La Sai l’Ultima” si è scagliato duramente contro i paparazzi.

Greggio, infatti, spiega di aver avuto uno scontro con una jeep che, per fortuna, si è risolto nel migliore dei modi. Era a bordo della sua auto, come dicevamo, con la fidanzata Romina e ad un certo punto è avvenuta la collisione: “Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep“, spiega Ezio su Instagram.

Ezio Greggio racconta la disavventura a Ibiza

Inoltre precisa che la sua fidanzata è stata trasportata in ospedale per “un mini trauma al collo“, presumibilmente il famigerato “colpo di frusta” che è molto frequente negli incidenti automobilistici. Tranquillizza comunque i suoi followers rivelando di aver effettuato un controllo in ospedale che non ha rilevato nulla di grave.

Ma Greggio non si ferma qui e continua scagliandosi contro i paparazzi: “Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi ( e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco ) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava”, sembra essere proprio questo particolare ad aver urtato i nervi di Greggio e cioè il fatto che i suddetti paparazzi non si siano interessati delle loro condizioni, ma se ne siano andati via.

A questo punto esce l’anima goliardica del comico, mista all’amarezza per l’accaduto e, così come spesso accade, scherzando si dice sempre la verità: “Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti! Ahahaha !!! Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e…. « tacci vostri! » !!! Tiè (bis)!!!“, sotto al post sono arrivati molti messaggi di solidarietà da vip e altri paparazzi. Una cosa è certa, Greggio non perde mai la sua verve comica, nemmeno quando i suoi nervi sono messi a dura prova!