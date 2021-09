Ezio Greggio parla del suo futuro con Romina: la decisione dell’attore

Il tempo ha saputo dare ragione alla coppia composta da Ezio Greggio, 67 anni, e Romina Pierdomenico, 28. A dispetto di quanto pronosticato da molti, i due piccioncini sembrano più felici che mai. Erano infatti in molto ad affermare che la sostanziale differenza d’età avrebbe inciso non poco sulla coppia, ma a quanto pare i due, a distanza di 3 anni, sembrano più felici ed affiatati che mai.

A confermare ciò sono state anche le lunghe quanto meritate vacanze della coppia fatte a Saint Tropez, in occasione anche del loro anniversario (che ricordiamo cade ogni 4 luglio, giorno in cui tra i due è scoppiata la scintilla). In una recente intervista concessa a “Chi Magazine“, l’attore e presentatore Greggio ha confessato che per adesso i due pensano solo e soltanto alla propria vita di coppia e sono felici così.

Ezio Greggio, nozze e figli in vista?

Si passa a questo punto a un argomento senza dubbio più caldo e intimo, il futuro insieme, il matrimonio ed eventuali figli. In tema sembra che, per adesso, Greggio sia perentorio, affermando che i tempi sono ancora prematuri per poterne parlare: “Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli“. L’intervista vira poi su tematiche molto più tristi e cupe, ovvero riguardanti la morte del caro amico e collega di Greggio, Gianfranco D’Angelo, venuto a mancare appena pochi giorni fa.

Un amico che il conduttore di Striscia afferma di aver sempre avuto un legame particolare, tanto da considerarlo persino un fratello, oltre che collega. Ogni volta infatti che viene ripreso l’argomento, Greggio non può non commuoversi, ripensando ai tantissimi momenti trascorsi insieme, sia dinanzi a una telecamera, sia in ambito non lavorativo.

A proposito dell’ambito professionale, sembra che, nonostante il periodo vacanziero, Ezio non si sia fermato un solo momento, portando avanti numerosi progetti per la prossima quanto imminente stagione televisiva. Staremo quindi a vedere quali novità si prospettano per il pubblico.