Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: la coppia racconta la nascita del loro amore

Appare più affiatata che mai la coppia composta da Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio; nonostante la sostanziale differenza di età, lui 65 anni, lei 26, i due non sembrano curarsi affatto dei numeri, a quanto pare per entrambi vale il famoso detto “l’amore non ha età“, visto e considerato come appaiono sorridenti, spensierati, ma soprattutto felici.

Durante un’intervista di Ezio Greggio al noto settimanale di gossip “Gente“, il famoso presentatore della rete Mediaset ha rivelato come si siano conosciuti e come sia scattato l’amore tra loro. Il conduttore di “Striscia la Notizia“, infatti racconta che il loro primo incontro è avvenuto a Montecarlo, ed in quel momento fu amore a prima vista.

Da lì è seguita tutta una serie di corteggiamenti, principalmente mediante la famosa piattaforma “Instagram” dove la coppia era solita scambiarsi messaggi, fino al giorno del primo appuntamento. Caso volle che il vero primo appuntamento venne anticipato di un giorno, infatti Ezio e Romina si incontrarono per caso con un giorno di anticipo, reputando la cosa un vero e proprio segno del destino.

Greggio non fa altro che elogiare la bellezza e la simpatia della ragazza, affermando che sia la donna che lo rende davvero felice e sorridente in ogni momento, grazie anche al fatto che i due condividono molte passioni insieme, come quella dei viaggi e dello sport. La coppia risulta molto vicina e affiatata anche in ambito lavorativo, infatti si è da poco conclusa l’esperienza di conduzione in coppia del famoso programma di Canale 5 del tutto estivo “La Sai l’Ultima?“, programma che ha saputo anche acquisire un ottimo margine di audience, considerando la stagione estiva, dove un indice basso di ascolti appare essere del tutto normale.

Ovviamente tutti conoscono la grande carriera di Ezio Greggio, da attore a regista, come nel film “Box office“, ma soprattutto presentatore dello storico programma satirico “Striscia la notizia”; di certo non è stato un problema la conduzione de “La sai l’ultima?”. Ciononostante c’è da precisare che nemmeno per la bella Romina la conduzione del succitato programma sia stata la sua prima apparizione in tv; la ragazza infatti ha avuto numerose comparse in campo televisivo: arrivò infatti seconda a “Miss Italia 2012“, ha vestito inoltre i panni di tentatrice in “Temptation Island 2014” ed ha anche partecipato a “Uomini e Donne” nel 2015.