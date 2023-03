Ezio Greggio e la lettera alla De Filippi: "Non mollare, il pubblico ha bisogno di te"

È passato oltre un mese dalla morte di Maurizio Costanzo, celebre giornalista e conduttore italiano scomparso all’età di 84 anni lo scorso 24 febbraio. Ezio Greggio ha voluto scrivere una lettera indirizzata alla vedova Maria De Filippi, che è comprensibilmente ancora provata in seguito alla morte del marito, pubblicata su Novella 2000.

Il conduttore storico di “Striscia la Notizia” ha voluto con la sua missiva fornire un incoraggiamento nei confronti della collega. “Mi hanno chiesto di scriverti una lettera che interpreti il sentimento di tutti noi, tuoi colleghi ed amici in questo momento così triste e difficile della tua vita“, scrive Greggio nell’incipit della lettera. “Ho detto sì perché in questi giorni, da quel giorno, mi sei venuta in mente tante volte“.

Il 68enne scrive di poter immaginare il vuoto che si sia creato nella vita della De Filippi in seguito alla scomparsa di Costanzo, che non solo è stato al suo fianco come suo compagno di vita per un lungo periodo, ma è stato anche un suo enorme punto di riferimento e mentore a livello professionale. “Ti lascia sgomento, sapere che una persona fondamentale che hai nel cuore e che stimi di colpo non c’è più. In un attimo il tuo mondo va sottosopra“, scrive Greggio, ricordando di avere avuto una esperienza simile alla morte del padre 96enne.

Il conduttore spiega anche di aver sentito dire che la conduttrice si sente molto scoraggiata, e che starebbe pensando a lasciare il lavoro. “Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento”, indica Ezio, incoraggiando la collega ad “andare avanti, continuare. Lo devi a una platea sterminata che ti segue, lo devi ai centinaia di talenti che aspettano l’occasione che gli darai sul tuo palcoscenico per emergere e coronare i loro sogni“.

Un percorso da continuare anche per onorare le persone che ci hanno lasciato, ma ci hanno sempre sostenuto, scrive Greggio, ricordando che a suo fianco Maria ha il figlio Gabriele, oltre a “Sabina, Giuseppe… tanti collaboratori per i quali sei immensamente importante“. Infine, Enzo interpreta il sentimento non solo dei colleghi e collaboratori della De Filippi, ma anche dei suoi migliaia di ammiratori. “Maria, per noi tutti è bello sapere che continuerai a parlarci attraverso le tue trasmissioni, raccontandoci le storie di tante persone e aiutandone altre a trovare la propria strada“.