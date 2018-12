Ezio Greggio a Natale ha conosciuto i genitori della sua fidanzata 25enne

Le feste di Natale sono sempre una buona occasione per trascorrere del tempo con i parenti, oppure per conoscere i familiari del proprio partner. E così è stato anche per Ezio Greggio, che ha scelto queste festività per fare la conoscenza dei genitori della sua nuova fidanzata, la vice Miss Italia 2012 Romina Pierdomenico.

Lo storico conduttore di Striscia la Notizia è così volato in Abruzzo con la sua nuova fiamma alla quale si è legato da alcuni mesi. Classe 1993, la ragazza pur essendo nata a Milano è originaria di Vicoli, piccolo comune di 400 anime in provincia di Pescara.

Ed è proprio qui che il comico di Cossato ha incontrato papà Gabriele, ex vice sindaco della località e mamma Bianca. Ovviamente non potevano mancare i fratelli della sua attuale compagna con tanto di rispettivi partner.

Imbattendosi davanti al celebre protagonista del Drive In e del tg satirico di Canale Cinque, gli abitanti dell’entroterra pescarese non hanno creduto ai loro occhi. Vedendolo in un ristorante delle vicinanze, hanno strabuzzato gli occhi, stupiti da una presenza che mai e poi mai si sarebbero aspettati di incontrare.

“È stato un incontro emozionante” ha raccontato Gabriele Pierdomenico, il padre di Romina. “Ezio Greggio è una persona alla mano e ci ha messo subito a nostro agio, scattando molte foto anche con le altre persone presenti nel locale”. Inoltre, per celebrare la loro presenza nel piccolo comune del Centro Italia, dopo cena è stato scattato un selfie a ridosso del cartello stradale che indica l’inizio del centro abitato.

Successivamente, dopo aver pernottato nella vicina Civitella Casanova, Ezio Greggio e compagna sono ripartiti alla volta di Roma, dove hanno preparato le valigie con destinazione Maldive. Sarà qui che la coppia trascorrerà l’ultimo dell’anno, anche se il papà Gabriele ha assicurato che il comico tornerà presto in Abruzzo. “Ne saremo orgogliosi” ha concluso l’ex vice sindaco del piccolo comune del pescarese.