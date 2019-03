È un periodo di gloria per i volti noti italiani. Se nel 2018 Laura Pausini ha vinto ai Latin Grammy Awards, nel suo piccolo anche un ex vincitore del Grande Fratello sta per prendersi una gran bella soddisfazione. Dopo aver vinto il GF 15, l’esuberante Alberto Mezzetti è scalpitante e pronto ad esordire nella tv sudamericana.

Il “Tarzan di Viterbo” – è questo l’epiteto che gli è stato affibbiato dai fan – è in procinto di coronare un sogno che l’acerba esperienza dell’edizione italiana del format non gli aveva regalato: conquistare il pubblico straniero. Giovedì 14 marzo numerosi siti di news e gossip hanno comunicato l’arrivo di Alberto Mezzetti al Big Brother Brasil e il 34enne romano ha provveduto a confermare le indiscrezioni sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Non è ancora certo che lo spumeggiante “Tarzan di Viterbo” sarà un concorrente a tutti gli effetti. L’unica certezza è che l’ex vincitore del GF 15 farà il suo ingresso glorioso nella casa del Big Brother Brasil. Il gasatissimo Mezzetti ha scritto così sul suo profilo social: “Ho sempre voluto conoscere il Brasile. Essere in campagna e avere ancora l’opportunità di trascorrere del tempo al ‘Grande Fratello’ è più che un sogno. In effetti, è come avere due sogni contemporaneamente: incontrare il paese ed entrare nel B.B.B.”.

Si conclude così il suo post su Instagram: “Penso che entrare nel Grande Fratello sarà buono per tutti noi. Per me e per loro, avranno l’opportunità di vedere una persona diversa dopo due mesi”. Anche sull’account ufficiale del programma televisivo brasiliano è stata annunciata la partecipazione di Alberto Mezzetti, confermando gli insistenti rumors che in queste ultime ore stanno dilagando a macchia d’olio sul web.

Nel 2018 Alberto ha dimostrato di avere volontà di ferro e caparbietà, determinato a lottare per arrivare in finale e portare a casa il montepremi. Dal momento che gli ingredienti del gioco sono sempre gli stessi e somigliano notevolmente a quelli dell’edizione italiana, riuscirà il pupillo di Barbara D’Urso ad incantare il pubblico brasiliano, facendosi proclamare ancora una volta vincitore?