Ex tronista di Uomini e Donne si candida per il GF Vip: "Voglio illustrare la normalità di una coppia gay"

Claudio Sona è stato uno dei primi tronisti del trono gay di “Uomini e Donne“, riuscendo immediatamente a conquistare il cuore dei fan. Purtroppo però la sua relazione con Mario Serpa, che ha potuto conoscere proprio nel dating show di Canale 5, non è finita nel migliore dei modi.

In seguito a un periodo di sofferenza, Claudio riesce a trovare la propria serenità insieme a Nicholas “Nick” Cornia, con cui sta da ormai due anni. Intervistato da Francesco Fredella nel programma di RTL 102.5 “Trends & Celebrities“, l’ex tronista rivela di voler far parte di un reality show con l’obbiettivo di mostrare la normalità di una coppia gay.

Le parole di Claudio Sona

L’autoinvito al “Grande Fratello Vip“, come riportato testualmente dal sito di RTL, sembra essere piuttosto chiaro: “Sono fidanzato con Nick Cornia da più di due anni e mi piacerebbe andare con lui nella Casa per fare vedere la normalità del nostro rapporto, ma mi piacerebbe anche andarci da solo per illustrare la normalità di una coppia gay che si ama e si cerca, anche se separata”.

Il suo desiderio quindi resta quello di partire insieme a Nick, ma non esclude una sua partecipazione in solitaria: “A me piace essere un leader, avere in mano la situazione, ma so anche essere sensibile e diplomatico. Ho passioni e modi di vedere la vita interessanti. Io penso di essere molto buono, di essere una persona comprensiva, ma il GF Vip sicuramente sarebbe un’esperienza che andrebbe a tirarmi fuori ciò che non si vede nella quotidianità di tutti i giorni. Mostrerei il mio vero carattere“.

Parlando più dettagliatamente del rapporto con il suo attuale fidanzato, rivela che le loro famiglie hanno un rapporto serenissimo sottolineando di andare totalmente d’accordo sia con il padre che con la mamma di Nick. Ovviamente non nasconde che ci sono alcune incomprensioni, causate dalla gelosia oppure da altri piccoli dettagli, ma alla fine riescono a superare sempre tutto insieme.