Ex tronista di "U&D" contro Tina Cipollari: "Ti meriteresti un sacco di calci in c*lo"

Ultimamente Tina Cipollari, la storia opinionista di “Uomini e Donne“, sta facendo discutere per alcuni suoi atteggiamenti che tiene negli studi di Canale 5. Oltre all’oramai eterna rivalità con Gemma Galgani, la vamp bionda sta attaccando la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Fabio Nova e Pinuccia.

Questi atteggiamenti però non vengono accettati da tutti, in particolar modo dagli ex volti del programma condotto da Maria De Filippi. Tra i più dubbiosi ritroviamo Rossella Intellicato, tronista che alla fine decise di non scegliere nessun ragazzo dal parterre. A oggi la torinese sembra essersi allontanata completamente dal mondo della televisione, dedicandosi alla politica con una candidatura nella “Lega per Salvini Premier” di Matteo Salvini per le amministrative comunali di Torino.

L’attacco di Rossella Intellicato nei confronti di Tina Cipollari

Proprio pubblicando una fotografia dello studio di “Uomini e Donne”, in cui si vede Pinuccia seduta al centro, l’ex tronista si scaglia duramente nei confronti di Tina: “Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c*lo!!“.

Tra Tina Cipollari e Rossella Intellicato comunque non c’è mai stato un bel rapporto. Oltre ai numerosi scontri avvenuti all’epoca negli studi di Canale 5, Rossella nel 2019 con delle storie su Instagram ha dichiarato: “A 5mila euro al mese fa sempre un grandissimo show. Mi chiedo ma quando le scadrà il contratto a questa signora e se ne andrà finalmente in pensione? Perché è inutile che facciamo i perbenisti, i moralisti, che facciamo articoli e rubriche sul bullismo quando un programma delle 14.45 mette in onda una persona che dimostra di essere cafona, maleducata e aggressiva”.

Negli anni Tina ha ricevute numerose critiche sia dagli ex protagonisti di “U&D” che dai semplici fan, ma raramente la vamp risponde alle accuse nei suoi confronti.