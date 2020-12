Ex gieffina racconta la sua notte con Filippo Nardi: "Ci siamo appartati in una pineta"

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip 5 Filippo Nardi non ha fatto altro che indignare e scandalizzate il pubblico, al punto che quasi tutti hanno invocato la sua espulsione, fuori dalla Casa un’ex gieffina ha rilasciato al settimanale “Nuovo” un’intervista che non gli fa per niente onore. Anzi. Lei si chiama Veronica Graf, ha 31 anni e nel 2014 ha partecipato al Grande Fratello 13.

Modella e ragazza immagine, la Graf ha rivelato che Filippo Nardi, dopo averla messa incinta, l’avrebbe fatta abortire. Il racconto della ragazza è molto particolareggiato e si capisce subito che il Conte italo-inglese e la bella Veronica non sono mai stati insieme: hanno semplicemente trascorso una notte di passione durante la quale lui le ha promesso di stare attento, mentre così non è stato.

Veronica Graf ricorda la notte con Filippo Nardi: era incinta, lui l’ha fatta abortire

Nella sua intervista esclusiva, Veronica Graf ha spiegato di aver conosciuto Filippo Nardi due anni fa, nel 2018, dopo che lui l’aveva corteggiata con una certa insistenza sui social. Lei era single e usciva da una relazione finita male. Così alla fine dell’estate, il 28 agosto, i due si erano dati appuntamento a Milano Marittima per andare a bere qualcosa insieme.

A fine serata, una volta raggiunta l’auto, la passione aveva avuto il sopravvento e non erano riusciti neanche ad arrivare in hotel. Così si erano appartati in una pineta, dove avevano consumato un rapporto. Veronica ha ammesso che non avevano precauzioni perché Filippo “non voleva sprecare la loro prima volta insieme” e le aveva assicurato che alla sua età era in grado di gestire la situazione.

“In quel momento era già successo l’irreparabile” ha ammesso la modella, ricordando quel periodo. Dopo tre settimane dal rapporto, infatti, un test di gravidanza le avrebbe confermato di essere incinta. Informato della notizia, Filippo Nardi non aveva apprezzato affatto, al punto da chiederle di “trovare una soluzione”, anche perché lui non avrebbe potuto mantenere economicamente un figlio. E lei, tra molti rimpianti, lo aveva fatto.