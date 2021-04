Ex dama di Uomini e Donne rivela: "Mi sono concessa a più cavalieri"

Conosciuta in televisione per il suo ruolo di dama del trono over di Uomini e Donne, la quarantenne romagnola Valentina Dartavilla Lupi di recente ha rilasciato un’intervista al portale “Fralof”. Ora che ha abbandonato il programma di Maria De Filippi ormai da qualche mese, Valentina ha rivelato di aver trovato l’amore fuori dalla trasmissione. Lui si chiama Stefano ed è un ragazzo di Venezia che l’ha contattata sui social proprio dopo averla vista in televisione.

I due si frequentano ormai da un paio di mesi e fanno sul serio. La partecipazione a Uomini e Donne, insomma, per Valentina è ormai un ricordo lontano, ma ci ha tenuto comunque a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In primis in merito al rapporto con i cavalieri che ha frequentato, ovvero Maurizio Guerci (che in contemporanea frequentava anche Gemma Galgani), Nicola Vivarelli (anche lui ex della Galgani), Simone e Costantino.

Valentina Dartavilla Lupi confessa: “Mi sono concessa, sono sincera”

Accusata spesso di essere una “facile”poiché ha avuto rapporti intimi con diversi uomini del programma – uomini che però stava frequentando e conoscendo proprio come nella vita normale – Valentina non ha negato di essersi concessa perché le andava, perché stava bene con chi frequentava e perché in quel momento aveva bisogno e voglia di intimità.

Ha affermato di non essere certo l’unica, sia nello studio di Uomini e Donne che lontano dai riflettori; tuttavia se lei lo ammette, preferendo sempre la sincerità e non vergognandosi in alcun modo, altre dame lo fanno senza dirlo e cercano di passare per sante. “Io l’ho detto perché alla fine non ho fatto niente di male” ha dichiarato Valentina. “Non ho ucciso nessuno. Mi sono concessa io quindi è la mia persona che ho messo in gioco”.

Tornando alle malelingue sul suo conto, con le quali ha dovuto fare i conti anche sui social network, Valentina nell’intervista ha spiegato di esserci abituata: se le fa scivolare addosso, anche quando si cerca di metterla pubblicamente in imbarazzo. Proprio come ha fatto Armando Incarnato, un cavaliere del programma che ha rifiutato il suo corteggiamento spiegando che lei era troppo disinibita per lui. In barba a tutti loro, però, oggi Valentina ha trovato il vero amore e ha cominciato un nuovo capitolo della sua vita.