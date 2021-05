Ex dama di U&D parla di Gemma Galgani: "Viene sfruttata"

Gemma Galgani è da più di dieci anni presente negli studi del trono over di “Uomini e Donne“, il dating show condotto da Maria De Filippi. La dama di Torino è ormai il simbolo del format di Canale 5, ove prova a cercare in ogni modo l’amore della vita però senza successo.

Negli anni ci ha provato con tanti cavalieri, in particolar modo con Giorgio Manetti in cui sono nate varie discussioni in studio, senza ottenere mai nulla di serio. Molti telespettatori l’accusano anche di restare nello studio di Mediaset con il solo scopo di avere un po’ di notorietà, ma la Galgani ogni qualvolta che viene interrogata su questo argomento afferma l’esatto contrario.

Il pensiero di Lisa Palugan

In questi giorni Fralof, che scrive sul portale “Più Donna“, ha intervistato Lisa Palugan, ex dama di “Uomini e Donne”. Per la donna l’avventura è stata ricca di soddisfazioni, dal momento che in brevissimo tempo ha conosciuto Mauro Faettini in cui, nelle ultime puntate del dating show, hanno annunciato la data del loro matrimonio.

Nella seguente intervista, oltre a rivelare di essere stata molto felice per aver portato la prima bomboniera a Maria De Filippi con lo scopo di ringraziarla per l’opportunità data per farla conoscere l’uomo della sua vita, afferma di aver invitato al matrimonio sia Ida Platano che Gemma Galgani. L’ex compagna di Riccardo Guarnieri occupa, nella fatidica giornata del nozze, anche il ruolo da parrucchiera della sposa.

Su Gemma, ma estendendo successivamente lo stesso pensiero anche nei confronti di Ida, si dichiara fiduciosa che possano trovare l’amore in futuro:“Sono due ragazze molto sensibili che mi sono sempre piaciute. A Ida vorrei dirle che passa tutto, il dolore ha una scadenza“.

Ma sulla Galgani vuole aprire una parentesi molto più ampia: “Gemma è sfruttata. Lei ha bisogno di trovare l’amore e veramente lo vorrebbe. Ma la sfruttano. Io penso che lei è una sognatrice ed è stata sfortunata. Tante volte lei ci ha creduto e l’hanno presa in giro”.