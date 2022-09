Eva Robin’s, dopo il "no" ricevuto da "Ballando con le stelle", potrebbe far parte del GF Vip

Ascolta questo articolo

Il futuro lavorativo di Eva Robin’s potrebbe essere sul piccolo schermo. L’attrice, modella e attivista transgender italiana proprio nelle scorse settimane si è lamentata per essere stata esclusa per far parte del cast della prossima edizione di “Ballando con le stelle“, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

“Ogni fetta di pubblico deve avere il proprio concorrente di riferimento” ha affermato Eva parlando del “no” ricevuto dall’azienda di Viale Mazzini per poi aggiungere: “Iva Zanicchi funziona per gli spettatori in là con gli anni, e la quota gender l’ha trovata in un altro personaggio: Gabriel Garko, che è gay. All’inizio ero dispiaciuta, ma poi mi sono sentita sollevata perché le gogne mediatiche mi terrorizzano. Così posso tornare in teatro con Le Troiane”.

Eva Robin’s corteggiata dagli autori del “Grande Fratello Vip”

Nonostante le sue parole, per Eva potrebbero chiudersi momentaneamente le porte del teatro per prendere parte al “Grande Fratello Vip”. Come rivelato dal settimanale “Vero“, diretto da Giuseppe Lamanna, gli autori starebbero facendo una corte piuttosto insistente nei confronti della transgender con l’obbiettivo di convincerla a prendere parte alla Casa più spiata d’Italia.

La notizia del magazine viene riportata testualmente dal sito de “Il Sussidiario”: “Adesso, però, sembra che gli autori del GF Vip stiano facendo davvero di tutto per averla nel cast“. Con una possibile partecipazione al “Grande Fratello Vip” però Eva precluderebbe in maniera definitiva una partecipazione a “Ballando con le stelle”, poiché Milly Carlucci non ha mai chiamato personaggi che hanno già preso parte ad altri reality show.

Intanto, fino a questo momento, per il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip” sono stati annunciati Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Le indiscrezioni però rivelano come Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi siano molto vicini a sbarcare negli studi di Cinecittà.