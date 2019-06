Eva Longoria confessa che le manca il suo ruolo in “Desperate Housewives”

Presente alla seconda edizione del Filming Italy Sardegna Festival, Eva Longoria ha avuto modo di parlare non solo dei suoi progetti futuri, ma anche di Desperate Housewives, celebre serie televisiva statunitense che le ha permesso di farsi conoscere non solo in patria, ma anche all’estero.

Dopo il successo conseguito, Eva Longoria si è dedicata alla produzione di una nuova serie tv che si intitola Grand Hotel, la cui prima puntata andrà in onda su Fox Life lunedì 17 giugno. Ambientato a Miami Beach, il family drama sarà ricco di colpi di scena legati ad una ricchissima famiglia della zona. Non mancheranno quindi gli scandali, la competizione e l’opportunismo, che andranno di scena nel lusso di un hotel in cui si porrà l’accento tra le persone che ci lavorano e quelle vi giungono nella veste di ospiti. Un omicidio avrà poi il compito di rendere il tutto più torbido ma allo stesso avvincente.

A margine della kermesse dedicata al cinema, Eva Longoria è stata altresì premiata per il suo impegno nel sociale, promosso attraverso una fondazione che porta il suo nome. Quest’ultima si è contraddistinta per cercare di sostenere e migliorare la vita di tutte donne appartenenti alla comunità latina degli Stati Uniti, che fin troppo spesso devono rinunciare a studiare e a poter far carriera.

Ma voltando lo sguardo al passato, Eva Longoria deve riconoscere che il suo ruolo di casalinga disperata le ha profondamente cambiato la vita. “Mi manca tantissimo il mio ruolo di Gabry Solis in ‘Desperate Houswives’, lo ammetto. È stato divertentissimo interpretarla, questo ruolo ha cambiato la mia vita e la serie è diventata un fenomeno mondiale”.

Come da lei precisato, con Gabry è riuscita a portare sul piccolo schermo una persona completamente diversa da quella che è lei in privato. Inoltre questa esperienza, oltre ad aver assorbito 10 anni della sua vita, ha dimostrato che rispetto al passato esistono tutti i presupposti per far sì che un show di questo genere possa affermarsi anche al di fuori degli Stati Uniti.