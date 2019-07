Eva Henger spara a zero sul Pratigate e su Francesco Monte e il cannagate

Eva Henger, opinionista dei programmi di Barbara D’Urso ed ex naufraga del reality show “L’Isola dei Famosi”, è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni fatte nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Chi“, dove ha parlato della sua storia d’amore con Massimiliano Caroletti, ma anche delle finte nozze di Pamela Prati con Mark Caltagirone, quindi dello scandalo del cannagate.

L’ex pornostar è da poco rientrata da una vacanza da sogno nella splendida località di Sharm el-Sheikh, un regalo per festeggiare i 15 anni di amore con Massimiliano Caroletti, dalla cui unione è nata la piccola Jennifer; in passato la Henger stata legata al produttore di film hard Gianni Schicchi, dal quale ha avuto due figli, tra cui la bella Mercedes Henger, che spesso vediamo nei salotti televisivi di Barbara D’Urso.

Eva Henger e le parole su Francesco Monte

Nel corso di una recente intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi”, la Henger è tornata a parlare dello scandalo dell’anno, cioè quello che da molti è stato soprannominato Pratigate, e che ha visto protagoniste la celebre showgirl Pamela Prati e le sue due ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Intervenuta più volte nel talk show “Live – Non è la D’Urso” per commentare le finte nozze di Pamela Prati con l’inesistente Mark Caltagirone, la Henger dichiara: “Penso che Pamela Prati, a un certo punto, sapesse perfettamente che non era vero niente” – quindi aggiunge che quando si va in tv a raccontare una vita bellissima con un marito e figli, sapendo che nulla di tutto ciò è vero, si diventa poco credibile.

Qualche anno fa anche la Henger è stata protagonista di un altro scandalo, cioè quello soprannominato come cannagate, avvenuto nel corso del reality show “L’Isola dei Famosi“, che l’ha vista scontrarsi con Francesco Monte, reo – a suo dire – di aver acquistato e consumato in Honduras in una fase di pregioco delle sostanze illecite.

Una vicenda che è finita nelle aule di tribunale, in seguito alla denuncia che ha presentato l’ex di Cecilia Rodriguez contro la Henger. A tal proposito Eva ammette: “A pensarci bene non rifarei proprio l’Isola“, quindi ha aggiunto, “Con Monte ho agito d’impulso, ma non immaginavo che, alla fine, pur avendo le mie ragioni, quella sotto accusa sarei stata io“.