Eva Henger parla di Simone Coppi: "Le chiacchiere stanno a zero, ciò che conta sono le prove"

Nei giorni scorsi il sito “Fanpage” avrebbe raccolto da due fonti molto vicine da fonti molto vicine ad Eva Henger e al marito Massimiliano Caroletti, di una presunta confessione di Eliana Michelazzo. In questa circostanza, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” avrebbe rivelato ad uno dei due di aver scoperto della non esistenza di Simone Coppi dopo solamente sei mesi.

Furiosa per questa vicenda, Eliana Michelazzo ha immediatamente attaccato la sua amica e collega Pamela Perriciolo. Tuttavia, in seguito decise di rimanere al suo fianco, dietro ad una promessa di successi personali ed economici sempre più importanti. Eva Henger però, con alcune storie su Instagram, ha smentito di aver saputo da Eliana questa notizia.

Le parole di Eva Henger su Instagram

La confessione dell’ex attrice a luci rosse inizia in questa maniera: “Io penso che le chiacchiere stanno a zero, ciò che contano sono le prove. Tempo fa avevo chiesto a Eliana Michelazzo se avesse saputo che questo Simone Coppi non esisteva. Lei mi giurò che assolutamente no, e mi fece dei vocali della Perricciolo, registrati tra il 15 o 16 aprile, dove diceva: ‘Ma come ti sei permesso proporre Caltagirone alla D’Urso quando sai che questo non vuole apparire? Adesso bloccherà te e Pamela Prati'”.

Spuntano anche alcuni messaggi in cui Pamela Perricciolo dice di aver sentito Simone Coppi pronto a mandare una diffida a Barbara D’Urso. Da queste prove si può capire che, fino al mese scorso, Donna Pamela ha insisto con Eliana Michelazzo sul fatto che Simone Coppi esistesse davvero.

Ha fatto questa storia proprio per smentire la notizia di “Fanpage.it”. L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” spiega che, se l’avesse saputo, sarebbe stata la prima a dirlo in televisione.