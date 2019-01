Eva Henger furiosa risponde a Monte: "Sono andata all’ambasciata, su di lui potrebbe indagare la Polizia dell’Honduras"

Eva Henger e Francesco Monte continuano a puntarsi il dito a vicenda in merito alla ormai annosa vicenda del canna–gate e, negli ultimi giorni, il caso ha preso anche un risvolto legale. Sembra infatti che l’ex gieffino abbia deciso di mantenere la sua promessa querelando l’attrice che invece ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale Oggi.

“È una denuncia per diffamazione fatta prima che Striscia la notizia lo inchiodasse con l’analisi dei video e nella denuncia ha fatto un riferimento alla produzione che lo difendeva. Era sicuro che non sarebbe uscita mai la verità” ha infatti raccontato la Henger. Oltretutto sembra anche che la denuncia riguardi la partecipazione dell’attrice a Domenica live, ma non denuncia invece la sua partecipazione ad altri programmi Mediaset.

Eva infatti all’epoca era già stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove aveva raccontato la sua versione dei fatti e nello stesso studio de L’Isola dei Famosi davanti ad Alessia Marcuzzi ma la diffamazione sembra riguardare solo ed esclusivamente la partecipazione dell’attrice a Domenica Live.

“Ma io lì sono andata solo per difendermi e lo ribadisco: mi avevano insultata in tutti i modi dandomi della bugiarda, e difendermi mi pareva il minimo” ha chiosato Eva convinta più che mai che questa storia si concluderà con la sua assoluzione. Ma non è finita qui perchè la stessa Henger ha deciso invece di rispondere a Francesco Monte recandosi direttamente all’ambasciata dell’Honduras.

“Ho intenzione di presentare una denuncia. Per i reati commessi in Honduras non esiste la prescrizione e io a causa dei comportamenti di Monte ho affrontato dei rischi. Su Francesco potrebbe indagare la Polizia dell’Honduras e la Polizia internazionale” ha concluso Eva Henger lasciando intendere che la questione non finirà di certo nel migliore dei modi e che sta pensando altresì di denunciare la casa di produzione Magnolia.