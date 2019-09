Eva Henger furiosa con Lucas Peracchi e la figlia Mercedesz: "Non la riconosco più"

Mercedesz Henger ha conquistato la sua notorietà in Italia grazie alla sua partecipazione nel reality show de “L’Isola dei Famosi 11”. In seguito partecipa come opinionista a “Grand Hotel Chiambretti” e alle tre trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, che sono “Domenica Live”, “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso”.

Si ritrova al centro delle notizie di gossip anche grazie alla sua relazione con Lucas Peracchi, ex tronista molto criticato di Uomini e Donne a causa del suo accordo in precedenza con Giulia Carnevali. Fino a pochi mesi fa Eva Henger ha sempre acconsentito al loro amore, ma in queste ore decide di lanciare una frecciatina ad entrambi.

Le dure parole di Eva Henger

L’ex attrice a luci rosse su Instagram dichiara: “Non sopporto più gli insulti di questa persona. Fa quella battuta sfortunata: ‘Pu***na Eva’ ma non si dice quando così si chiama la mamma della tua compagna. La cosa mi avrebbe lasciata indifferente ma mi ha detto e fatto molto peggio. Se parlassi, Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa”.

Come sottolinea Eva Henger, ogni video può essere stoppato e poi rifatto nuovamente, cancellando così una offesa così pesante. Da queste parole si può capire che non apprezza più di ricevere degli insulti molto pesanti da Lucas Peracchi, ma, continuando con questo post, aggiunge di essere delusa anche dal comportamento di Mercedesz.

Fa capire infatti che il carattere della figlia nell’ultimo periodo è totalmente cambiato: “Non riconosco più Mercedesz, non la sento più. I messaggi Whatsapp che mando a Mercedesz non arrivano più. Non posso comunicare con lei, non la sento. È da due mesi vengo insultata pesantemente da questa persona”. I rapporti quindi, almeno fino a questo momento, sembrano totalmente compromessi. Non va escluso dunque che possa esserci una sorta di chiarimento nella prossima puntata di “Live – Non è la D’Urso” oppure “Domenica Live”.