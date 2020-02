Eva Henger e Massimiliano Caroletti: "Vogliamo un figlio"

Eva Henger, ex attrice pornografica ungherese naturalizzata italiana, sarebbe di nuovo al centro del gossip; questa volta, però, i riflettori non sarebbero puntati sul suo rapporto burrascoso con la figlia Mercedesz, ma sul desiderio di una nuova maternità. A 47 anni, la donna, confessa di volere un altro figlio con il compagno Massimiliano Caroletti.

Eva, durante un’intervista per il settimanale Novella 2000, racconta prima delle diete che, dopo anni, le hanno permesso di dimagrire e ritrovare una forma fisica che la aggrada; successivamente, invece, avrebbe espresso il suo forte desiderio di diventare di nuovo mamma. La donna, inoltre, racconta che spera in una bambina e vorrebbe che quest’ultima assomigliasse alla sorella maggiore, Mercedesz.

La donna, legata sentimentalmente al produttore quarantanovenne Massimiliano Caroletti dal 2013, dal quale ha avuto la figlia Jennifer, spende solo parole di stima verso il marito: “Ci amiamo molto. Massimiliano vuole insistentemente un altro figlio da me“. Inoltre, la sensuale bionda, afferma il suo amore verso i bambini, considerandoli la cosa più bella del mondo: “Speriamo di averlo presto, i figli sono la cosa più bella del mondo, compresa la mia Mercedesz. E se sarà una bambina, spero che assomigli a lei“.

Marito e moglie, quindi, stando alle parole della stessa, vorrebbero che la cicogna arrivasse subito a portare una sorellina a Mercedesz Henger, Jennifer Caroletti e Riccardino Schicchi. La domanda del giornalista, quindi, appare scontata: come sono i rapporti con la figlia maggiore? “Non ci sono rapporti, per Mercedesz è vietato vedermi. Lei è completamente succube di Lucas“, afferma con dolore la bionda attrice.

Nonostante le scuse in tv, quindi, i rapporti non sembrano cambiati dopo le fuoriose liti ed lo scambio di accuse, avvenute prima sui rispettivi profili social e, successivamente, anche davanti alle telecamere. Eva, che continua ad accusare Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz, per il degenerarsi degli eventi spera che la cicogna possa portare anche un po’ di serenità.