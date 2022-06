Eva Henger costretta sulla sedia a rotelle: "Ho dolori atroci e piango per la coppia morta"

Ascolta questo articolo

In questi giorni Eva Henger è riuscita a raggiungere di nuovo la sua abitazione a Roma, insieme al marito Massimiliano Caroletti. In molti ricorderanno che alla fine dell’aprile scorso, i due sono stati coinvolti in un tremendo scontro in Ungheria, dove ha perso la vita la coppia di anziani che conduceva il veicolo che si è scontrato con l’auto della Henger. L’ex attrice è rimasta lesa gravemente e tutt’oggi deve ancora superare i postumi di quel tremendo scontro.

Per fortuna le cose sembrano prendere una buona piega, infatti Eva è riuscita a raggiungere Roma e proprio nella sua casa ha rilasciato un’intervista al settimanale “Novella2000” dove ha spiegato quali sono le sue attuali condizioni di salute e cosa si aspetterà dal futuro.

Eva Henger, le sue condizioni di salute

“A volte ho tanto dolore all’osso sacro e al bacino” confessa la Henger che poi ricorda il momento in cui ha lasciato la clinica e la felicità di poter riprendere la vita di tutti i giorni, o quasi: “Invece quando siamo usciti dalla clinica e ci siamo fermati a un centro commerciale a fare la spesa è stato bellissimo. Quel giorno stavo proprio bene, anche se stavo sulla carrozzina“.

La sua enorme fede la costringe a rivolgere un pensiero anche a chi non è stato così fortunato da poter raccontare il tremendo momento dello scontro: “Io ho dolore fisico ma continuo a pensare a ciò che è successo e alla coppia di anziani che è morta scontrandosi con noi. Appena potrò ho intenzione di andare a porgere loro un saluto al cimitero” e rivela la sua intenzione di visitare anche la Vergine delle Tre Fontane proprio a Roma: “Sono molto devota e grata per essere ancora qui”.

Accanto a lei, oltre al marito, anche la mamma Jennifer che non l’ha abbandonata un attimo, a conferma di quanto il loro rapporto sia forte e intenso. Anche quello tra Eva e la sua primogenita Mercedesz sta riprendendo il volo, dopo la burrascosa parentesi risalente al periodo in cui la figlia frequentava l’ex tronista di “Uomini e Donne“, Lucas. I due ora si sono lasciati e forse questo ha contribuito ad un riavvicinamento e un chiarimento tra loro e chissà, Eva potrebbe a breve conoscere Tavassi, magari proprio in qualità di genero.