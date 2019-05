Eva Henger attacca Pamela Prati sul caso Marco Caltagirone: "Senza Eliana Michelazzo avrebbe continuato a mentire"

Il caso del matrimonio fantasma di Pamela Prati con Marco Caltagirone è sulla bocca di tutti. La showgirl, negli ultimi mesi del 2018, ha annunciato di essere pronta a sposarsi con un imprenditore che si fa chiamare “Mark“.

Inizialmente, come giusto che sia, tutti hanno creduto alle dichiarazioni di Pamela Prati. Le cose però si sono complicate quando la showgirl non ha voluto mostrare il volto di Marco Caltagirone. Successivamente, con una indagine, il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, ha scoperto una verità sconcertante e incredibile allo stesso tempo: Mark non esiste.

Da questo momento in poi, Pamela Prati, insieme alle sue due agenti Eliana Michelazzo e Donna Pamela, ha cercato in tutti i modi di confermare l’esistenza di Marco Caltagirone. Tuttavia, il pubblico non sembrava essere più dalla sua parte. La verità viene a galla quando la MIchelazzo ha deciso di concedersi in un’intervista a “Live – Non è la D’Urso”, in cui conferma l’invenzione di Mark.

Le parole di Eva Henger

Come riporta il sito “Novella 2000”, Eva Henger ha voluto commentare questa vicenda con delle “Instagram Stories”: “Perché Pamela Prati se la prende tanto con la Michelazzo che l’unica colpa che ha è che a un certo punto ha deciso di dire la verità dopo tante bugie?”.

Successivamente, fa una dura accusa nei confronti della showgirl: “Io a Pamela Prati avrei potuto credere se avesse parlato per prima, perché io penso che chi parla per primo vince. Parlare dopo la Michelazzo mi fa pensare che se lei non avesse parlato, noi ancora eravamo qui a sentire Pamela Prati che dice che Mark Caltagirone esiste e che sta per sposarsi”.

Aggiunge che Pamela Prati ha iniziato a mentire quando disse di non avere debiti con il gioco d’azzardo. Infatti, per come la pensa Eva Henger, l’ex primadonna del “Bagaglino” non dovrebbe vergognarsi nel dire la verità.